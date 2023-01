DILEMAS DEL IZQUIERDISTA CON ESTADOS UNIDOS

enero 10, 2023

+ Ni robos ni vandalismo en escuelas: SEV.

+ Cancelación de Ciudades Judiciales.

+ Ebrard en reflectores positivos; Claudia, no.



En el bote, abandonado por su familia y su patrón. Pobre Verduritas…

Moraleja y consejo: la soberbia siempre es una mala consejera.

–Chopenjawer

+ DE LA RELACIÓN: Hasta el político más izquierdista como Andrés Manuel López Obrador entiende y aprecia la relación con Estados Unidos. Es el vecino más cercano no sólo en lo geográfico.

+ Simplemente debemos partir del hecho de que México depende de Estados Unidos porque allá está medio país y desde allá se mandan las remesas que sostienen al país.

+ En ese sentido, el dólar de Estados Unidos sigue siendo la moneda más apreciada por los mexicanos; en contraparte, el peso mexicano se ha mantenido y no se ha devaluado como auguraban los chaqueteros mentales más críticos de AMLO. Increíblemente –a diferencia de lo acostumbrado– el dólar ha bajado aunque sea poquito.

+ Un pequeño ejemplo de la intensa relación comercial: cualquiera que viva cerca de la frontera, también sabe que a veces es más barato ir a comprar al gabacho y traer cosas de muy buena calidad (especialmente los gordos como uno que batallan con las tallas, que allá no son problema).

+ DE LA REUNIÓN: Se ha visto mucho abrazo y mucho apapacho entre los mandatarios de México y Estados Unidos en la visita oficial. Sí, podría decirse que es parte de la propaganda, pero se ha notado una especial afectividad entre los cabecitas de algodón de ambas naciones.

+ La Cumbre exhibió a quienes sólo critican por criticar, por contradecir, por seguir queriendo ser ese forúnculo en la nalga que no se quita, que es molestia… Y todo sólo para atraer a las hordas extremistas que piensan igual que ellos (y vaya que sobran en México).

+ Para AMLO, fue un triunfo sobre la oposición, que quedó anulada por completo: los presidentes de Estados Unidos y Canadá llegaron al aeropuerto que construyó su gobierno, se vio muy cálida la relación entre él y el presidente de Estados Unidos, su esposa brilló también como intérprete/diplomática, viajó en «La Bestia», y hasta los invitó a comer tamales, que en el gabacho son muy apreciados por su falta de buena gastronomía.

+ DE ADMITIR A EU COMO EL VERDADERO SOCIO: Por otro lado, los más radicales izquierdistas podrán defender a Cuba sobre Estados Unidos, por todo el romanticismo histórico que existe entre México y la isla, pero en la realidad pocos se ponen una vacuna contra el Covid traída desde allá: no existe la misma confianza que con las medicinas gringas… Es como el mentado ungüento cubano para el vitiligo; es una leyenda urbana al igual que las aguas milagrosas de Tlacote y Chalma. Todo se basa en fe… y ya, pero es chido como te la venden los cubanos con todo el halo de misterio (se los dice alguien que compró dos pomos supuestamente «bajo el agua»).

+ Es más atractivo para los mexicanos ir a los parques de diversiones gringos (especialmente los temáticos que influyen mucho en la cultura popular), que a Cuba; y eso que la isla es mucho más barata y ponen menos trabas para entrar.

+ No me malinterprete: Cuba es bellísimo (Varadero creo que es mejor que Cancún, mil veces) y tiene más calidez humana. No tiene el racismo palpable en EU; es como sentirse en casa, especialmente si eres de Veracruz y te llevas chido con los alvaradeños o los jarochos. El idioma es otra gran ventaja.

+ Se puede decir que de ambos bandos (tanto fachos como chairos) tuvieron que tragar sapos: los primeros, porque no esperaban tanta concesión de Biden a AMLO; y los segundos, porque aunque dicen odiar a los yanquis, en el corazón también llevan a Mickey Mouse.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: No hay reporte de vandalismo ni robos en los planteles escolares tras vacaciones de diciembre, informó el secretario de Educación, Zenyazen Escobar; también anunció que seguirá el operativo “Mochila Segura”.

OTRA NOTA: Muy relevante lo de la cancelación de las ciudades judiciales, que era un punto medular en el Poder Judicial por lo que se hablaba de empresarios constructores ligados al anterior gobernador; así como si nada, según lo dicho por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se cancelaron 10 de estos proyectos y no se pagó nada.

LA ÚLTIMA PORQUE CAFÉ NECESARIO DE MEDIA MAÑANA: Habrá que ver las mediciones de encuestas de las «corcholatas», pero se puede decir que los bonos del canciller Ebrard subieron esta semana, mientras que los de la jefa de Gobierno fueron negativos por el más reciente incidente del Metro de la CDMX.