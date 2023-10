Dinero de recorte al Poder Judicial podría ser para más becas a estudiantes

octubre 12, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Reiterando su crítica al Poder Judicial y reiterando que no es injusto el recorte a su presupuesto para 2024, este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador insistió en que «tampoco se habrá de cerrar ningún juzgado”.

Al ser cuestionado sobre el destino del dinero de los 13 de 14 Fideicomisos que desaparecerán, el tabasqueño dijo que este recurso podría ser usado para becas de estudiantes en comunidades marginadas.

Asimismo indicó que este también podría ayudar a los adultos mayores entregando mil 500 pesos ahora que se busca que ya se pueda dispersar el pago mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Otra opción podría ser para reformar el programa de becas para niños de educación primaria y que este sea universal o incrementar a más de 400 mil becas para estudiantes de universidades públicas del país.

Al tiempo de leer una frase de Benito Juárez donde indica que “bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”; el tabasqueño reiteró que los miembros del Poder Judicial deben, al igual que los demás altos funcionarios de la Administración Pública Federal.