Dinero de sobornos de Odebrecht se usó en campaña de Peña Nieto: FGR

julio 29, 2020

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la constructora Odebrecht sí apoyó económicamente a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, lo cual fue agradecido en diversas ocasiones por Emilio Lozoya a directivos de la empresa brasileña.

Durante la audiencia inicial por este caso, la Fiscalía indicó que en la campaña de Enrique Peña Nieto, en 2012, se usaron 4 millones de dólares, que se obtuvieron a través de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y posteriormente se recibieron otros 6 millones de dólares, cuando Emilio Lozoya era director de Pemex.

La FGR resaltó que tras recibir los sobornos, el ex funcionario agradeció a Luis Alberto Meneses Weyll, en ese entonces representante de Odebrecht México, y a sus colaboradores, el apoyo de la empresa a la campaña de Peña Nieto. Las declaraciones de Meseses Well son de prioridad en las investigaciones en contra del ex director de Pemex

La Fiscalía resaltó que Lozoya Austin incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto con su hermana, su madre y su esposa, a quienes se les hicieron diversos depósitos bancarios en México, en Brasil y en otros países del mundo.

Aseguró que se tiene acreditada la existencia de varias empresas utilizadas por la constructora brasileña para operar los pagos ilícitos y no contabilizados a personas de interés. Además, como prueba se ofreció un oficio de mayo 2019 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ((CNBV) respecto a la cuenta de Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya.

Por este caso, Lozoya Austin se declaró inocente y se defendió diciendo que fue “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado” por “altas autoridades del Estado mexicano”. Reiteró que está dispuesto a colaborar con las autoridades.