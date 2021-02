“Dios protege, pero vacuna también”: Obispo

febrero 17, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Ante la negativa de algunas personas a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 porque aseguran “que Dios las protegerá de cualquier mal”, el Obispo de Veracruz, Carlos Briseño, recordó que Dios no solo protege por sí mismo, sino que pone en el camino lo necesario para nuestra protección como las medicinas, por lo que exhortó a los feligreses a aplicarse la vacuna una vez que sea su turno de hacerlo.

“Creo que el papá lo dijo claramente la vacuna es algo que ayuda que hay que acceder a ella dios protege, pero también nos da los medios para protegernos no podemos decir que Dios me protege y yo no hago nada verdad cada quien es libre de elegir o no elegir. Si una persona no se quiere tomar la medicina no la puedes obligar verdad”, dijo.

Dijo que hasta el momento ningún sacerdote ha sido vacuna en el puerto de Veracruz, pero están a la espera de poder hacerlo.

Este miércoles se celebró el miércoles de ceniza y aunque en la catedral de Veracruz se estará llevando a cabo la imposición de ceniza cada hora, esta será diferente a otros años. En esta ocasión la ceniza no se coloca en la frente haciendo el signo de la cruz, sino que se aplicará en la cabeza (cabello) solo dejando caer la ceniza.

Solo se permitirá una persona por familia, a quien se le entregará un poco de la ceniza para que pueda hacer lo mismo con el resto de los integrantes.

Este miércoles se oficiarán misas a las 12 de día y 7 de la noche con una capacidad reducida de personas.