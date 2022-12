Diputada Anilú Ingram agradece que reconozcan sus virtudes

diciembre 8, 2022



Isabel Ortega | Xalapa, Ver.- La diputada local Anilú Ingram Vallines agradeció que se valore que llegó a la curul por su capacidad, inteligencia, trabajo y honestidad, pues su trayectoria política es pública, “me da gusto que reconozcan mi compromiso social”

En respuesta a su compañera Adriana Esther Martínez Sánchez que señaló que ella llegó al Congreso local por sus virtudes, la legisladora comentó que su trabajo y su trayectoria como legisladora local y funcionaria federal siempre ha estado en el escrutinio público

Este jueves la diputada de Morena reprochó los señalamientos de Anilú Ingram quien puso en duda la capacidad de la contralora general, Mercedes Santoyo en su desempeño como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), y exigió una disculpa pública.

Sin embargo, descalificó a la legisladora del PRI: “Vienen diputadas a hablar y no se acuerdan de que, sólo por sus virtudes llegaron aquí, que el pueblo no las eligió; a nosotros nos eligió el pueblo y estamos trabajando para el pueblo. Hemos escuchado cómo una mujer violentó a otra mujer, no es posible que se le haya faltado al respeto a usted, diciéndole palabras más, palabras menos, que no es apta para ese puesto, no lo vamos a permitir.

“Como mujer que es y que soy me molesta mucho y mis compañeras diputadas de MORENA exigimos una disculpa pública y respeto a usted porque quien violenta a una mujer, violenta a todas. Para hablar hay que tener la lengua larga pero la cola corta y no lo vamos a permitir aquí; contralora, tiene todo el respaldo de este grupo legislativo de MORENA” enfatizó la morenista.

Al hablar sobre la exigencia de una disculpa pública, Ingram Vallines aclaró que en la más reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se determinó que cuando se observa el desempeño de un funcionario público no es violencia política,

“Yo agradezco que reconozcan mis virtudes, soy trabajadora, soy inteligente y soy honesta y lo digo con mucha humildad. Mi trabajo está al escrutinio público y me da gusto que reconozcan mi compromiso social, mi inteligencia, mi sensatez y honradez, me da gusto que reconozcan ello”, insistió.

En otro tema, explicó, a la fecha sigue esperando las respuestas de los cuestionamientos que hizo a los secretarios de despacho y que no le respondieron en las comparecencias.

Y destacó que la gente será la que revise tanto el desempeño como los legisladores locales, lo mismo que a los secretarios de despacho, “las respuestas que recibimos son ambiguas, incompletas, lo hacen para cumplir con el término de las 49 horas y estamos en el análisis de las respuesta, pero son parciales”.