Diputada de Morena pide a presidenta del TEEV ser “institucional”

diciembre 16, 2022



Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La diputada local, Lidia Mezhua Campos, planteó que la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (Teev), Tania Celina Vásquez Muñoz, debe cuidar la institucionalidad y la imagen del órgano jurisdiccional.

La legisladora consideró que el órgano, encargado de dirimir los conflictos al interior de los partidos y calificar las elecciones, y sus representantes, deben ser objetivos e imparciales en su trabajo y mantener esa imagen ante la opinión pública.

Tania Celina Vásquez Muñoz, presidente del TEEV nombrada el pasado 05 de diciembre, participó en un evento de la organización civil Unidos Todos, que representa el morenista Eleazar Guerrero, subsecretario de Finanzas.

La AC festejó sus seis años como organización civil y realizaron un evento en el municipio de Banderilla el pasado domingo 11 de diciembre al que asistió la presidente del Teev. La AC es un ala al interior del Movimiento Regeneración Nacional.

En ese sentido, la legisladora del partido Morena dijo que se tiene que cuidar las formas por la actividad que se realiza en el tribunal electoral, “así lo marca la ley, tiene que estar fuera de toda filiación política y demás”.

“No me consta, porque no fui al evento, pero creo que, se debe cuidar la institucionalidad, porque el Teev debe prevalecer la neutralidad, debe ser ajena a los partidos políticos”, insistió la ex perredista y expresidenta municipal de Zongolica.

Evitó opinar sobre las acciones que puedan implementar los partidos políticos, que amagaron con iniciar un juicio político para destituir a Vásquez Muñoz, pero dijo que como diputada está a favor de que se cuide la imagen institucional e imparcial de parte de los integrantes del tribunal electoral.

“Las instituciones tienen que cuidar la forma, porque la forma es fondo (…) hay que ser institucionales y hacer solo lo que la ley y las reglas nos permiten hacer”, concluyó.