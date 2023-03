Diputada de Morena recomienda no comprar tortilla a productores careros

marzo 1, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Ante el aumento en el costo del precio de la tortilla en algunos municipios, como el Puerto de Veracruz, la diputada local Eusebia Cortés Pérez recomendó a la población a buscar opciones de tortillería más barata.

En entrevista, también pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que supervise y sancione a quién incurra en aumento desmedido de algunos productos básicos en la alimentación, como es la tortilla.

“No sé si está autorizado el precio de la tortilla, pero hay lugares en donde también está barato, Hay que caminar un poquito más y no comprarle al que da caro. Ahora sí, péguele con su desprecio. Ellos no se tocan el alma para autorizar un aumento, cada que se les ocurre”.

El 23 de febrero, Jaime Molina, presidente de la Unión de Tortilleros y Molineros de Veracruz, anunció el aumento en el precio del kilogramo de la masa y la tortilla ante el alza en el costo de la tonelada de harina de maíz. En Veracruz Puerto se anunció que subiría a 30 pesos.

La legisladora de Morena pidió a la Profeco regular el precio de la tortilla y del huevo, pues los comerciantes suben el costo de manera unilateral, “el pueblo tiene que castigarlos de alguna manera, si me das caro, pues no te compro; prefiero caminar dos cuadras y que me den más barato”.