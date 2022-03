Diputada federal se gasta sus “ahorritos” en foros de reforma eléctrica

marzo 17, 2022

Isabel Ortega/Xalapa.- El siete de marzo se realizaron dos foros de grupos al interior de Morena para socializar la reforma energética en el municipio de Minatitlán, a uno de los eventos se invitó a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien no se presentó.

Ese foro, que se organizó en la Unidad Deportiva Benito Juárez, fue organizado y financiado por la diputada federal Rosalba Valencia. Se cree participaron cerca de ocho mil personas.

Aunque la funcionaria federal estaba invitada no llegó al evento, con la intención de no polemizar, porque en otra sede, en el mismo municipio, se presentó el diputado federal, Sergio Gutierrez Luna.

La legisladora de Morena afirmó que no fue un desaire de la funcionaria federal no asistir a la asamblea, pues es una mujer que tiene una agenda muy ocupada.

Sin embargo, destacó, que al evento llegaron cientos de personas a quienes se les informó en qué consiste la reforma eléctrica que está promoviendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al ser cuestionada sobre el costo del evento dijo no tener claro cuánto gastó, sin embargo, aclaró que todo lo pagó de sus ahorros y no es el único foro al que ha convocado a ciudadanos de su distrito que incluye Las Choapas, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Uxpanapa.

“No tengo cantidad exacta (del costo), pero lo que si le puedo decir es que me gaste todos mis ahorros. Y no nada más en ese foro, he realizado asambleas informativas en Las Choapas, Hidalgotitlán”, dijo al ser cuestionada por cuánto pagó por el evento.

Comentó que el monto que destinó a la reforma era irrelevante, especialmente porque en el caso de Sergio Gutierrez, quien es su compañero en el Congreso federal y que se reunió ese mismo día con priistas, usa dinero público para los “foros” que usa como plataforma para impulsar su candidatura al gobierno de Veracruz.

Aseguró que el legislador federal jamás ha participado en la lucha en el Estado y ahora quiere postularse a la gubernatura, sin embargo, dijo, eso lo va a decidir la militancia.

Rosalba Valencia se reeligió como diputada federal en Veracruz, lleva cuatro años como representante popular de ese distrito.