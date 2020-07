Diputada Ferráez abre oficina virtual de Atención Ciudadana

julio 1, 2020

Redacción/Xalapa. La diputada por el Distrito XI de Xalapa II, Ana Miriam Ferráez Centeno, anunció que para atender, gestionar y escuchar a la ciudadanía xalapeña brindará audiencias personales a través de la Oficina Virtual que se habilitará en la plataforma Zoom, de 10 a 13 horas, a partir de este 2 de julio.

La legisladora de MORENA expresó que empleando las nuevas herramientas de la información y la comunicación, durante esta contingencia sanitaria por COVID-19, se dará atención a la ciudadanía, pues la gestoría no puede detenerse, debe continuar a favor de las personas mayores, con alguna discapacidad, de quienes requieran atención médica o efectuar alguna gestión para su comunidad.

“Estos tiempos me han permitido innovar, crear y hacer uso de las tecnologías para estar siempre cerca de la ciudadanía, ya que para mí, no habrá barrera que me obstaculice el compromiso de seguir sirviendo y cumpliendo con mi labor como representante popular, dentro y fuera del Congreso”, enfatizó Ferráez Centeno.

La Presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil y Secretaria de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género de la LXV Legislatura local, destacó que hay varios temas por atender, sobre todo, ahora que desafortunadamente hubo afectaciones por las lluvias registradas en días pasados en la ciudad capital, donde incluso, lamentablemente algunas familias perdieron parte de su patrimonio.

Ferráez Centeno pidió a la ciudadanía que busque contactarla por la plataforma Zoom, tener un poco de paciencia para ir agendando los enlaces; este jueves 2 y viernes 3, se darán inicio con quienes solicitaron audiencia directamente en el Congreso de Veracruz, y poco a poco se irán programando al resto de los ciudadanos.

Por último, explicó que, de cada una de las audiencias se dará seguimiento puntual a través de su equipo de trabajo a fin de dar una respuesta puntual a sus planteamientos.