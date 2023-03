Diputada pide revisar tarifas de taxi

marzo 14, 2023

Isabel Ortega/Veracruz, Ver.- La diputada Eusebia Cortés reconoció que es necesario que se actualicen las tarifas del transporte público, en su modalidad de taxi.

La legisladora de Morena planteó que es necesario que se haga un estudio sobre las condiciones económicas de cada municipio para poder plantear la actualización del costo mínimo de las corridas.

Dijo que los taxistas son un gremio muy golpeado, pues hace más de 15 años que no se actualiza los costos, por lo que cobro del servicio es un «desastre», y los trabajadores padecen los altos costos de insumos y refacciones.

Comentó que hacer uso de Uber no es recomendado, pues no hay un control de parte del gobierno de quién presta el servicio, por lo que la gente no sabe si se esta subiendo con un delincuente.

Explicó que el riesgo es mayor a si se usa un taxi con folio, que esta dado de alta ante el gobierno y que se conoce quién es el propietario.