Diputadas piden reactivar trabajo en comisiones

noviembre 4, 2022

Isabel Ortega/Xalapa. Diputadas del PRI y Verde Ecologista en el Congreso de Veracruz se pronunciaron por superar el letargo legislativo, que tiene decenas de inaciativas en la congeladora. Pidieron trabajar por el bien de los veracruzanos.

En entrevista por separado, las diputadas Ariana Angeles Aguirre y Citlalli Medellin opinaron que se debe retomar el trabajo presencial y a puertas abiertas.

La primera en hablar del tema fue la diputada local del PRI, Arianna Ángeles Aguirre, reconoció que existe un rezago de iniciativas en el Congreso de Veracruz, sin embargo, espera que en el segundo año del ejercicio legislativo, puedan ir saliendo de la congeladora.

“Esperamos que se puedan dictaminar las iniciativas que los diputados presentamos para el pueblo de Veracruz, yo creo que se debe mover más el tema de la iniciativas y el tema de la dictaminación, tenemos que ver que cada Comisión haga lo propio, que se agilice”, expresó.

Mencionó que espera que sea un año mucho más movido, con mayor número de iniciativa pero también donde las Comisiones hagan lo propio para darles salida.

Precisó que la pandemia ocasionada por la COVID19 ya terminó, por lo que ya no hay pretexto para no trabajar, «ya no hay pretexto, queremos que sea un año de un ejercicio sano y sobretodo que las iniciativas que se presenten, se dictaminen”.

Por su parte, la diputada del Verde Citlalli Medellin pidió a que se reactive el trabajo en comisiones para dictaminar las propuestas que fueron presentadas por todos los diputados.

Planteó que todas las iniciativas son válidas y se plantaron con la idea de mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos, por lo que es necesario analizarlas y dictaminarlas.