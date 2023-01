Diputado pide a secretarios de despacho «meter acelerador» en el 5to año de gobierno

enero 14, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local de Morena, Fernando Arteaga Aponte reconoció que todas los secretarios de despacho deben “meter el acelerador” a su trabajo en el quinto año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Además de que se está en la antesala de la elección para la renovación de la gubernatura, dijo, que todos los funcionarios deben cumplir el compromiso que tienen con el propio gobernador Cuitláhuac García y a los ciudadanos.

Explicó que el patrón de todos es el pueblo, lo que hace necesario darles cuenta de los avances de lo que se ha realizado en el gobierno de la Cuarta Transformación, “ellos tienen que responderle al gobernador y nos deben dar cuenta a los diputados del plan de trabajo que vienen realizando, para que el pueblo se sienta satisfecho del trabajo realizado”.

– Si no, va a ver voto en contra, ¿no?

– Va a ver muchas cosas en contra, no sólo el voto. Porque ya aquí pueden entrar otras acciones contra los servidores públicos que no cumplan con su función.

A decir del diputado local, si alguno de los secretarios incumple con su función e incurre en irregularidades administrativas no les va a temblar la mano para denunciarlos ante las instancias judiciales competentes.

“Nosotros no vamos a ser cómplices ni tapadera de nadie. Y lo he declarado una y mil veces, no tengo más que compromiso con la gente de mi distrito y no tengo compromiso con ningún secretario, director o representante de los órganos autónomos”.

En el mes de diciembre el titular de la Siop, Elio Hernández reconoció que la mitad de las obras programadas para el 2022 se habían reprogramado para este 2023, debido al clima o porque no se ministro el dinero necesario para los anticipos.

El legislador aseguró que se va a reunir con el funcionario para conocer a detalles qué pasó en su dependencia, sin embargo, insistió que en este 2023 todos los secretarios de despacho deben redoblar esfuerzos para dar resultados.