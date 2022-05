Diputado reprocha a Gobernador que dijo que Estado no es responsable de muerte de periodistas

mayo 12, 2022

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- El diputado local, Jaime de la Garza Martínez valoró de irresponsables la declaración que hizo el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien se deslindó públicamente del asesinato de periodistas.

El titular de la Comisión de Atención y Protección a periodistas en el Congreso Local, dijo que es lamentable que el mandatario “se lave las manos” pues es el encargado, entre otras cosas de las políticas públicas de seguridad y prevención.

Este miércoles el gobernador Cuitláhuac García aseguró que siempre se responsabiliza al Estado de las muertes de comunicadores, pero ellos no lo son.



“Me parece lamentable, peligroso e irresponsable, que el Gobernador del Estado se lave las manos sobre los asesinatos de periodistas ocurridos en su administración. Es incongruente que diga que no le corresponde asumir ese tema cuando está al frente de todo un estado, y eso, incluye a los comunicadores. En lo que va de su gobierno, son 7 los periodistas asesinados.



Exhorto, de manera respetuosa al Gobernador a que: asuma su papel de titular del Ejecutivo con todo lo que ello implica, deje de minimizar el problema y si no puede, que pida ayuda. Ya basta de no asumir el papel que le toca” dijo Veracruz, ocupa el primer lugar a nivel nacional estado más peligroso del país para ejercer el periodismo, de acuerdo a organizaciones no gubernamentales.

Artículo 19 reveló que la violencia contra los comunicadores se ha acentuado en cinco estados: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Sonora que concentran el 56% de los asesinatos.

Entre 2000 y 2022 suman 156 asesinatos de periodistas en México, de los que 33 (22%) eran comunicadores de Veracruz, entre ellos Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García.

De acuerdo con el conteo de la organización Artículo 19, en los últimos 22 años, 153 comunicadores han perdido la vida por su posible relación con el ejercicio periodístico: el 92% eran hombres y el 8% mujeres.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y ONU Mujeres condenaron este miércoles el doble asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, así como el homicidio de Luis Enrique Ramírez.

Los organismos alertaron en un comunicado del peligro que enfrentan las mujeres periodistas en México, luego del asesinato de Mollinedo, directora del portal El Veraz, y García, reportera del mismo medio, cometido en el municipio de Cosoleacaque, en Veracruz.