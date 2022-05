Diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y PAN se pronunciaron a favor de revisar la permanencia de la Fiscal General

mayo 24, 2022

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- Luego del error de la Fiscalía de detener a un estudiante como el presunto responsable del asesinato de Jessenia Mollinedo y Sheila García, algunos sectores de la población pidieron revisar el trabajo de Verónica Giadáns, al frente de la Fiscalía.

Los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, Maribel Topete y Jaime de la Garza, dijeron que es viable atender el llamado ciudadano y analizar la permanencia de la Fiscal, luego de que fue el Congreso el que la votó el cargo en marzo del 2020.

Al hablar al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local, Juan Javier Gómez Cazarín se dijo abierto a revisar el trabajo de Verónica Hernández Giadáns al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Si hay voces que solicitan nosotros estamos abiertos, y si tiene algo que explicar o decir la fiscalía ya les tocará a ellos, pero yo me sumo a la voz del pueblo, si piden una evaluación por algo debe de ser”, declaró.

Gómez Cazarín dejó en claro que, si bien no depende el análisis solo de él, si es de todos los 50 diputados y diputadas que integran la presente legislaturas.

“Nosotros no podemos tapar los odios a lo que manifieste el pueblo”, agregó al tiempo que insistió que “hay que coordinarnos los 50 diputados y que los 50 diputados tomen la decisión, repito no es algo que tome solo el diputado Cazarín; estamos para atender el llamado del pueblo”.

Fiscal ya no está dando el ancho

En el caso del diputado local por el PAN, Jaime de la Garza, consideró que Verónica Hernández Giadáns, ya no está dando el “ancho” al frente de la Fiscalía General del Estado.

Mencionó que en la Fiscalía hay “temas atorados”, los cuales requieren de atención y celeridad para poder dar cumplimiento a los mandatos o investigaciones, y así garantizar la procuración de justicia en la entidad.

“Lo que debemos de hacer de una manera inmediata ya es revisar su trabajo, lo que ha hecho, en que ha fallado y sobre todo ver las rutas en lo que se puede mejorar en todos los temas de la fiscalía”, dijo el legislador.

“Yo me sumé a ella en buscar más recursos para todas las fiscalías; sabemos que a veces por temas presupuestales no pueden llevar a cabo su trabajo de una manera eficiente y eficaz y no es un pretexto”, apuntó.

Jaime de la Garza criticó el cómo actualmente se trabaja desde la Fiscalía General del Estado, por lo que dijo estar de acuerdo en que se revise el trabajo de Verónica Hernández Giadáns.

Y es que incluso expresó, lo dejó de atender, pese a que está abierto a gestionar mayores recursos para el trabajo en materia de procuración de justicia.

“Lo que yo si te puedo decir que estoy de acuerdo, es que se le tiene que auditar lo que está haciendo”, advirtió.

MC garantizaría derecho de audiencia de Fiscal

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Maribel Ramírez Topete, dijo que ellos tienen una “postura institucional” donde la fiscala también pueda defenderse y presentar pruebas.

“Es parte de nuestras funciones, ser fiscalizadores, del quehacer del servicio público. Tendría que analizarse, tendrían que presentarse pruebas, todo conforme a la Ley y preservar una postura institucional”.