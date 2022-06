Diputados del PAN defienden a «Grupo MAS»: Cuitláhuac García

junio 15, 2022

Redacción/El Demócrata. Grupo MAS debe solucionar el problema del agua en Veracruz porque ellos son los que cobran, aseguró el gobernador de Veracruz tras ser cuestionado sobre la auditoría que le realizará el Congreso a la empresa.

Durante la conferencia de prensa García Jiménez dijo que la idea de que el Congreso de Veracruz realicé una auditoría a la empresa que distribuye agua a la ciudad de Veracruz y Medellín de Bravo es buena, pero no le debe pagar nada.

“Ellos son los que cobran, tendrán que atender la demanda ciudadana, deben cumplir con su concesión, y si no lo están haciendo se les retirará”, apuntó.

Luego de que diputados del Partido Acción Nacional (PAN) aprobaran la auditoria a Grupo MAS y expusieran que la única forma de rescindir el contrato es pagándoles tres mil millones de pesos a Grupo MAS, el gobernador comentó que los legisladores deberían ponerse del lado de la ciudadanía y no de las empresas privadas como ocurre con los panistas en el Congreso.

“Es muy extraño que un diputado en vez de ponerse del lado de la gente, se ponga del lado de la empresa. Grupo MAS no invierte, no arregla, no es eficiente, da un pésimo servicio, agua en muy malas condiciones, no está cumpliendo con la concesión”, dijo.