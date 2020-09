Diputados podrían ser sancionados al no nombrar a Magistrados

septiembre 3, 2020

Isabel Ortega. Xalapa. El diputado local, Enrique Cambranis Torres, reconoció que el Congreso local está enviando un mal mensaje a la ciudadanía al incumplir, en tres ocasiones, sentencias de amparo otorgados al magistrado Marco Antonio Lezama Moo, quien debió ser reinstalado el 01 de septiembre.

En entrevista, recordó que los legisladores son quienes hacen las leyes, por lo que están obligados a cumplirlas; por lo que era necesario que el integrante del Poder Judicial fuera reincorporado a su trabajo en el Tribunal Superior de Justicia.

“Eso me preocupa un montón, estamos hablando de que tenemos un problema de cumplimiento de leyes (…) y ahora resulta que el Congreso no está haciendo caso de temas de leyes; tenemos entendido que ya llegaron tres amparos, que se deberían respetar”.

El hecho de que se esté afectando a un administrador de justicia, que son expertos en derecho, qué expectativas puede tener el resto de la población, pues desde el Congreso se violan las leyes y las garantías individuales.

Dijo que la indicación de no moverlos llegó desde hace varios meses, incluso, antes del nombramiento, por lo que los diputados no tenían porque nombrar a un sustituto como se hizo el pasado 30 de julio.En ese sentido, reiteró es posible que se pueda sancionar a diputados locales por no acatar la sentencia de un juez federal que amparó a tres de los seis magistrados a los que se les removió de manera irregular, creando vacantes que no existen