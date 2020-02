Diputados pueden apoyar o no a grupos pro familia; es válido

Xalapa. El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, descartó que el hecho de que 20 diputados locales apoyen a los grupos pro familia, implique un freno para sacar adelante la reforma al código civil, que valida el matrimonio igualitario.

En entrevista, aseguró que los diputados, que impulsan la reforma, están abiertos al diálogo y presentar a los grupos que están en contra los beneficios de dicha reforma, antes de que se rechaza de manera tajante, como lo han hecho.

Cabe mencionar que el pasado jueves, en el marco de la manifestación de grupos pro familia que buscan limitar la votación del código civil, el presidente nacional del Frente por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, adelantó que 20 de los 50 diputados locales han externado su rechazo a la modificación de la ley.

Evitó dar los nombres, sin embargo, en el marco de la manifestación los diputados Gonzalo Guízar Valladares, Omar Miranda, María Josefina Gamboa Torales, Alexis Sánchez García, y Jorge Moreno se comprometieron públicamente a no apoyar la reforma.

En el caso del PAN hay otros 11 legisladores que votarían en contra porque defienden el matrimonio como la unión de un hombre con una mujer.

En ese sentido, Gómez Cazarín, uno de los impulsores de la reforma, planteó “Que bueno que hay 20 diputados (que los respaldan), si hay 30 o 40, ellos están haciendo su trabajo están haciendo su trabajo, consensuando, eso a mi no me molesta; que se acerquen a los diputados no me afecta, pero debe prevalecer el diálogo”.

Insistió que cada diputado representa a una proporción de la sociedad, y están obligados a respetar lo que esos electores respaldan, por lo que deben atender a la exigencia ciudadana y en ese sentido van a votar, más allá de sus creencias religiosas.