Diputados se niegan a regular la revocación de mandato en Veracruz

abril 16, 2022

Isabel Ortega/Xalapa. Diputados de Morena consideran que no es prioritario regular en la Constitución local la revocación de mandato al gobernador y los alcaldes, a pesar de que destacaron la participación en la consulta del pasado 10 de abril.

Tanto la diputada Rosalinda Galindo como el diputado Antonio Luna Rosales fueron evasivos sobre la posibilidad de adecuar la ley local, para poder someter o no a votación la posibilidad de remover del cargo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Los dos legisladores destacaron el resultado de las votaciones del 10 de abril tanto en Xalapa como en Emiliano Zapata, detallaron que les fue muy bien y la participación ciudadana fue un reconocimiento a la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora justificó que taxistas y coches particulares se “organizaron” para llevar a los votantes a las urnas, sin que ello “implique” el acarreo de los xalapeños, “yo no ví ningún vehículo, pero a lo mejor en las colonias la gente se organizó e iban”, argumentó.

A pregunta expresa sobre la armonización de la ley local para poder revocar el mandato al gobernador y los alcaldes, confirmó que todavía no hay fecha, “habría que platicar y ver entre nosotros los diputados”.

Sobre el mismo tema el diputado Antonio Luna aseguró que la participación ciudadana duplicó el millón de votantes, lo que es de destacar, pues la primera ocasión cuando se consultó sobre el enjuiciamiento de expresidentes, la gente no salió a las urnas.

Al referirse a la revocación en Veracruz, comentó que el tema no se ha puesto en la mesa, a pesar de que en dos ocasiones que se ha reformado la constitución Morena ha buscado poner candados para evitar la remoción de García Jiménez.

“Eso todavía no se ha discutido. No hay fecha, está en discusión, todavía no lo hemos analizado”, dijo.