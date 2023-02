Director asegura que ‘Toy Story 5’ será sorprendente

febrero 22, 2023

Para sorpresa de muchos, Disney y Pixar confirmaron hace algunas semanas que se encuentran desarrollando la quinta entrega de Toy Story. Aunque parte del público no mostró emoción por esta noticia, Pete Docter ha asegurado que esta quinta parte será sorprendente.

A pesar de que el regreso de Buzz y Woody es una caricia a la nostalgia de muchos fans, otros sintieron que otra película de esta franquicia era totalmente innecesaria. Las redes sociales se llenaron de comentarios en los que se ponía en duda esta decisión de Pixar después de que la cuarta película ya pareciese innecesaria, recordando aquel final de Toy Story 3 que para muchos era perfecto para la trilogía original.

Ante esto, Peter Docter, director creativo de Pixar Animation Studios y responsable de los guiones de las dos primeras películas de Toy Story, ha salido en defensa del proyecto.

A través de una entrevista el director ha explicado que, al igual que con otros proyectos, cada película de protagonizada por Woody y Buzz abre nuevos caminos e ideas que pueden seguir en el futuro.

“Lo que realmente hemos intentado hacer, y esto ha sido así durante un tiempo, es mirarlas un poco como, ‘vale, no estamos planeando el futuro’. Cuando hicimos la primera Toy Story, no teníamos ni idea de que habría una Toy Story 2. Sólo intentamos hacer una película. Pero hacer la película te lleva a lugares inesperados, que es lo que me gusta del proceso creativo”.

“Si supiera exactamente lo que estoy haciendo cuando empiezo a hacer una película, no tendría sentido hacerla. Descubro muchas cosas por el camino”, aseguró Pete Docter.

Posteriormente, ofreció un comentario muy vago sobre qué esperar de la futura aventura de los famosos juguetes: “Creo que será sorprendente. Tiene cosas muy interesantes que no se han visto antes”.

Cabe recordar que la fama taquillera de Toy Story dio un bajón tremendo con la cinta Lightyear, una especie de spin-off que reimaginó al juguete de Andy como un auténtico guardián espacial. Queda por verse si la quinta entrega logra retomar el rumbo de jugosas recaudaciones de la franquicia.