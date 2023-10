Directores acosan, discriminan, son corruptos y siguen en la UV: docentes

octubre 27, 2023

Juan David Castilla/Xalapa. Docentes de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Veracruzana (UV) protestaron en la Rectoría para exigir la renuncia del director Jerónimo Domingo Ricardez Jiménez.

Los quejosos acusaron al académico de cometer actos misóginos, acoso laboral, favoritismo en la asignación de recursos, falta de transparencia en la definición de perfiles y asignación de experiencias educativas, discriminación e insinuaciones indecorosas.

El pasado lunes 23 de octubre, integrantes de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv) se manifestaron contra la violación de sus derechos por parte del Director durante los más de seis años que ha estado en el cargo.

Ese día emprendieron un paro de brazos caídos. A raíz de esto, el director del área Economico-Administrativa, José Luis Sánchez Leyva, recibió la queja correspondiente.

Se acordó dar un plazo de 72 horas para recibir una respuesta positiva a sus peticiones y, amagaron que, en caso contrario, retomarían el paro de actividades.

El jueves 26 de octubre venció el plazo. Los quejosos se reunieron nuevamente con Sánchez Leyva sin alcanzar un acuerdo a las quejas planteadas, por lo que este viernes decidieron manifestarse nuevamente, pero ahora afuera de la oficina del rector Martín Aguilar Sánchez.

María del Carmen León Hernández, quien labora en dicha facultad desde hace 18 años, recordó que perdió todos sus derechos y su carga académica por instrucción del director Jerónimo Domingo Ricardez Jiménez.

“Hace como dos semestres me dice: ya no hay carga académica para usted. Todo me lo fue quitando, desde un incidente, me fue quitando mi cátedra”.

Los docentes exigieron al Rector de la UV una pronta solución a esta problemática, pues de lo contrario continuarán las manifestaciones y el paro de brazos caídos en el campus de Xalapa.

“No estamos dispuestos a dejar en indefensión a nuestras compañeras docentes, quienes además han tenido la valentía de presentar sus denuncias está semana ante las autoridades competentes. El hecho de que durante este proceso el director de la FCA siga en funciones las deja en una condición de indefensión, vulnerabilidad y revictimización que no se puede tolerar”, increparon.