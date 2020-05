Discapacitados piden apoyos para sobrevivir a la pandemia

mayo 12, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- Un pequeño grupo de personas discapacitadas se manifestó este martes frente al edificio de Palacio Federal en el centro histórico de Veracruz para pedir los apoyos que desde hace un año 8 meses les han prometido el gobierno federal y hasta el momento no han sido entregados.

German Fermio Ruiz, quien encabeza esta manifestación, señaló que son más de 5 mil personas las que están en espera de apoyos desde hace más de un año que los colaboradores del gobierno hicieron un censo y resaltó que estos momentos de contingencia los necesitan con más urgencia, pues no tienen con qué comprar para su alimento diario.

“Nosotros hemos sido censado tres veces de que nos vana dar un apoyo federal, nos censo un señor que se llama Antonio Bertele Ramírez y pues nos han llevado evasivas desde hace un año 8 meses, hemos ido a reclamar y solicitar información y que sí aparecemos, pero no nos llega nada (…) estamos que nos quedamos en casa, pero no teneos ya que comer, no hemos desayunado, hablamos dios lo sabe que sufrimos”, dijo.

Solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrar realizar una rigurosa inspección de cómo se están distribuyendo los apoyos durante la contingencia, pues los grupos más vulnerables, como ellos, no está siendo atendidos por sus colaboradores en el estado.