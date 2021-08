Diseñan estrategia de regreso seguro a clases en educación media y superior

agosto 3, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. Luego de señalar que cada una de las instituciones educativas diseñará la estrategia seguirá para el retorno a clases, el titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba sostuvo que en el caso de los maestros y maestras se analizará caso por caso.

En entrevista, el funcionario estatal recordó que la indicación es muy clara que el regreso a clase se tiene que dar para el próximo ciclo escolar, pues la educación no debe parar, además de que los profesores ya están vacunados.

Uscanga Villalba señaló que se están creando las condiciones necesarias para un retorno a las aulas seguro, considerando la nueva normalidad y lineamientos, por ejemplo limpieza de los planteles, la organización de los espacios, las modalidades educativas y los contenidos, tiempos y calendarios.

“Ya no es como era antes, ahora ya sabemos perfectamente los protocolos y las modalidades pertinentes, considerando la opinión de padres de familia, coordinarnos perfectamente para que los espacios escolares estén seguros”.

Finalmente, en el caso de los alumnos que no regresen a clases, se tendrá que analizar, aunque no descartó que se pueda seguir trabajando con ellos a distancia.