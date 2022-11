Disminución en PEF para educación golpeará a las escuelas: FNERRR 

noviembre 13, 2022

Carlos Manuel Peláez/Xalapa, Ver. – El responsable estudiantil del seccional Xalapa de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios «Rafael Ramírez» (FNERRR), Samuel Díaz Rosas dio a conocer que los recortes aplicados en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) en el rubro de Educación golpearán seriamente a muchas escuelas.

En ese sentido, explicó que desafortunadamente no se ha dado prioridad a la atención de los planteles que no cuentan con infraestructura adecuada para atender a los estudiantes en condiciones dignas.

«Hay un recorte de aproximadamente un 40 por ciento en el presupuesto que se va a destinar para las escuelas, para planes educativos y nosotros no estamos de acuerdo porque existen escuelas que no tienen luz ni agua potable, incluso no tienen mesas y sillas para que los estudiantes tomen sus clases», indicó.

Asimismo, Diaz Rosas criticó el que se tomen este tipo de medidas, las cuales dijo van en contra del desarrollo de miles de niños y jóvenes, los cuales no recibirán la educación que realmente se merecen para poder salir adelante.