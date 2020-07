Disminuyen los delitos de alto impacto en la CDMX

julio 28, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. Los delitos de alto impacto en la Ciudad de México van a la baja, afirmó el Coordinador General del Gabinete de Seguridad capitalina, Tomas Pliego Calvo. En diciembre de 2019 hubo 104.9 delitos de este tipo a diario y para julio de este año disminuyó a 79.5, es decir, 25 por ciento menos.

En videoconferencia de prensa, el funcionario capitalino indicó que el delito de robo a transportista fue el único que se mantuvo con la misma incidencia delictiva, pues en diciembre de 2019 el promedio diario era de 0.3 y a julio de este año sigue teniendo esa misma cifra.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que la reducción en los delitos se debe a que hay influencia del distanciamiento social que ha habido por la emergencia sanitaria a causa de la Covid-19.

Hay una reducción que, obviamente está asociada en una parte a la jornada de Sana Distancia, pero lo que es importante resaltar es que aun cuando a partir del 15 de junio comenzaron a abrirse distintas actividades se ha contenido de manera muy importante el crecimiento de los delitos, afirmó la mandataria capitalina.

De acuerdo con Pliego Calvo, el delito de homicidio doloso, el promedio diario a julio de 2020 fue de 3.3 mientras que en diciembre de 2019, el promedio por día fue de 3.7. Mientras que el robo de vehículo, en diciembre de 2019 si cometieron en promedio 29.9 y para julio de este año, el promedio diario es de 25.8.

En cuento el robo de conductor, las cifras indican que en diciembre del año pasado se cometían a diario 8.5 delitos de este tipo y en julio de este año disminuyeron a 4.7. En tanto, el robo a repartidor también va a la baja pues finales de 2019 se cometieron 8.5 al día y en julio de este año el promedio diario es de 4.7.

Los robos a bordo del STC Metro también disminuyeron, al pasar de 3.9 delitos de este tipo a un promedio de 1.5 diarios. Algo similar ocurre con el robo a Metrobús, el año pasado ocurrían 2.5 a diario y ahora, en julio de este año se cometen 0.6 al día. Mientras que el robo a bordo de microbús pasó de 2.1 en diciembre de 2019 a 1.1 delitos en junio de 2020.

En tanto, el robo a casa habitación con violencia también ha bajado; en diciembre del año pasado se cometieron 1.7 delitos de este tipo a diario y ahora, en julio de este año se realizan 1.5. Sobre el robo a transeúnte, este delito disminuyó, en su promedio diario bajó casi una tercera parte: 34.8 a 24.7.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien se reincorporó a sus actividades tras el atentado que sufrió, aseguró que están trabajando para evitar que crezcan los delitos, e irlos bajando aún más.

A pesar de que ahorita va bien la incidencia, no es suficiente, no estamos satisfechos por supuesto con los resultados pero va mucho mejor que el año pasado; pero no por eso vamos a dejar los operativos, los estamos incrementando todavía, es decir; incrementamos la presencia en transporte público para evitar precisamente un repunte en el robo a transporte público así lo estamos haciendo con robo a cuentahabiente, con robo a conductor de vehículo, con diversos delitos que no han subido pero que aun así estamos fortaleciendo para evitar un repunte en los próximo meses, apuntó.