Disney lanza tráiler de su nueva película “Peter Pan y Wendy”

marzo 2, 2023

Disney presentó el primer tráiler de la cinta “Peter Pan & Wendy”, película basada en el clásico animado de 1953, “Peter Pan”. El nuevo proyecto fue anunciado hace siete años.

La compañía dio a conocer la nueva versión en live-action de Peter Pan y ya reveló el primer tráiler, el póster oficial y la fecha de su estreno, el cual está programado para que el próximo 28 de abril se incorpore en exclusiva al catálogo de Disney Plus. Este año volveremos al país de Nunca Jamás ⚔️#PeterPanYWendy, Película Original, estreno 28 de abril en #DisneyPlus. pic.twitter.com/casFFLDM4W— Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) February 28, 2023

La cinta “Peter Pan y Wendy” es protagonizada por Jude Law quien dará vida al icónico Capitán Garfio, además de Alexander Molony como Peter Pan, Ever Anderson como Wendy y Yara Shahidi como Tinker Bell.

La película fue dirigida por David Lowery, quien ya colaboró en el pasado con Disney en el remake híbrido de live-action y animación por computadora de Mi amigo el dragón, estrenado en 2017.

“Al hacer “Peter Pan y Wendy”, nos propusimos crear una película que honre tanto el texto original de J.M. Barrie como la adaptación animada de Walt Disney; queríamos vigorizar nuestra narración con sinceridad emocional, un corazón abierto y un gran anhelo de aventura”, dijo el director David Lowery en un comunicado de prensa.

“Creo que, personalmente hablando, es la película que más me gusta de todas los que he hecho, lo cual no esperaba, pero lo es”, mencionó Lowery. “Es, irónicamente, la película más adulta que he hecho”.