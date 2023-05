Disney Plus comienza a eliminar series y películas de su catálogo

mayo 19, 2023

La crisis que vive Disney es evidente por lo que han comenzado a tomar medidas drásticas en cuanto a la producción y distribución de contenido audiovisual, tanto en el cine como en la televisión. Una de las últimas medidas que han comenzado a implementar es eliminar contenido de Disney Plus.

Siguiendo los pasos de HBO, Disney buscará integrar varias de sus plataformas bajo un único paraguas y eliminar series de su catálogo con el propósito de ahorrar 3.000 millones de dólares en 2023 de los 30.000 que gastaron en el año fiscal de 2022.

La intención de Disney es eliminar el contenido menos visto o costoso debido a pagos residuales o royalties. “Es fundamental que racionalicemos el volumen de contenidos y lo que gastamos en producirlos”, comentó Bob Iger, actual CEO de The Walt Disney Company, en la reunión donde anunció estas medidas.

De acuerdo a Deadline, Disney Plus planea sacar de su catálogo a producciones originales como Willow, Big Shot, Turner & Hooch, The Mighty Ducks: Game Changers, Just Beyond, Diary of a Future President, The World According to Jeff Goldblum y The Mysterious Benedict Society.

El streaming eliminaría estas producciones su catálogo a nivel mundial el próximo viernes 26 de mayo y en Estados Unidos realizará un movimiento parecido al excluir a Y: The Last Man, Dollface, The Hot Zone, Maggie, Pistol y Little Demon del catálogo de Hulu.

Hasta ahora Disney no se ha pronunciado sobre este movimiento, pero esto es todo lo que dejaría Disney Plus la próxima semana según Deadline:

Big Shot

Turner & Hooch

The Mysterious Benedict Society

The Mighty Ducks: Game Changers

Willow

The Making Of Willow

Diary of a Future President

Just Beyond

The World According to Jeff Goldblum

Marvel’s Project Hero

Marvel’s MPower

Marvel’s Voices Rising: The Music of Wakanda Forever

Rosaline

Cheaper by the Dozen (remake)

The One and Only Ivan

Stargirl

Artemis Fowl

The Princess

Encore!

A Spark Story

Black Beauty

Clouds

America the Beautiful

Better Nate Than Ever

Weird but True!

Timmy Failure

Be Our Chef

Magic Camp

Howard

Earth to Ned

Foodtastic

Stuntman

Disney Fairy Tale Weddings

Wolfgang

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer

The Real Right Stuff

The Big Fib

Rogue Trip

More Than Robots

Shop Class

Pick the Litter

Own the Room

Among the Stars

Harmonious Live!

Pentatonix: Around the World for the Holidays