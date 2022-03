Disney Plus prepara nueva serie musical de Los Muppets

Ciudad de México. Disney sigue apostando por la nostalgia y ahora ha dado luz verde a una nueva serie musical de Los Muppets titulada The Muppets Mayhem que será protagonizada por Lilly Singh.

La historia seguirá a The Electric Mayhem Band durante la grabación de su primer álbum de estudio. La comediante Lilly Singh interpretará a Nora, una joven ejecutiva de A&R encargada de dirigir y controlar el caos de la icónica banda de los Muppets.

Adam F. Goldberg, creador de The Goldbergs, es quien está al frente del proyecto donde además fungirá como guionista junto a Bill Barretta y Jeff Yorkes.

“Estamos muy emocionados de llevar la historia de The Electric Mayhem Band al frente y al centro de esta nueva serie. Han estado entreteniendo al público desde The Muppet Show, que debutó hace 45 años, por lo que es maravilloso que estos personajes finalmente puedan interpretar papeles principales en lugar de secundarios”, dijo David Lightbody, vicepresidente senior de Disney Live Entertainment y The Muppets Studio.