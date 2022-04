«Doctor Strange 2» adelanta su estreno en México y toda Latinoamérica

abril 6, 2022

Ciudad de México. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tiene un estreno planeado para el próximo 6 de mayo en diferentes territorios. Sin embargo, el público latino será el afortunado en poder disfrutar de lo nuevo de Marvel un par de días antes.

La siguiente gran entrega del Universo Cinematográfico de Marvel es la secuela de Doctor Strange. Luego de un papel crucial en Spider-Man: No Way Home, el hechicero supremo será el protagonista de una nueva aventura en la que tendrá lidiar con las consecuencias de manipular el multiverso.

A través de redes sociales, Marvel dio a conocer que la secuela de Doctor Strange adelantará su estreno en Latinoamérica. El público de nuestra región tendrá dos días de ventaja sobre otras zonas gracias a un pre-estreno el próximo 4 de mayo.

Este estrenó anticipado no sorprende del todo, pues es una estrategia que Marvel ha aplicado en varias ocasiones con sus cintas en la región, y que de hecho también hizo recientemente con Spider-Man: No Way Home.

Además de esta revelación, se adelantó que los boletos para la película podrán adquirirse en preventa a partir del 6 de abril en cines participantes.

La nueva cinta del Hechicero Supremo presentará oficialmente el concepto del multiverso en las películas de Marvel y traerá de regreso a la Bruja Escarlata después de verla por última vez en WandaVision, la serie exclusiva de Disney+.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura traerá de regreso a Benedict Cumbertbach, Benedict Wong, Elizabeth Olsen y presentará a Xochilt Gomez, quien hará su debut en el UCM dando vida a América Chávez.