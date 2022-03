Doctora Mary Lol Ve Mendoza, orgullo del IMSS que lleva salud a la población través de la urología

marzo 12, 2022

Con 16 años en el Seguro Social, destacó que el Instituto le ha dado la oportunidad de trabajar, aprender, enseñar y llevar salud a quien más lo necesita.

Cuando egresó fue la décima uróloga en la Ciudad de México; en la actualidad hay alrededor de 60 egresadas y otras 40 en formación.

Ciudad de México. La doctora Mary Lol Ve Mendoza Medina se define como una mujer de esfuerzo y una profunda pasión por la urología, la cual desempeña en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 32 Villa Coapa, en la Ciudad de México, y se ha vuelto una destacada profesional formada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ejemplo para sus alumnos y motivo de orgullo de su madre e hijos.

Lol Ve (nombre en maya que significa Flor y Camino, respectivamente), tiene 17 años de ser médica, se formó como cirujana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el IMSS realizó la especialidad de urología y en la Fundación Puigvert tuvo una estancia para realizar prácticas y adiestramiento en urología oncológica.

Recordó que cuando egresó fue la décima uróloga en la Ciudad de México. Ya en la actualidad, en el Colegio de Urología existen muchas urólogas, actualmente hay alrededor de 60 egresadas y otras 40 en formación en la especialidad.

“Me encanta ser uróloga, es una especialidad muy completa: clínico, médico, quirúrgico y oncológico. Tenemos mucho la parte médica, es decir, nosotros podemos ver desde una infección de vías urinarias, nos llegan pacientes con lumbalgias que piensan que es un riñón, entonces podemos aplicar mucho la parte clínica, la médica, pero también hay pacientes que requieren cirugía, entonces somos quirúrgicos”, dijo.

Comentó que dentro de una especialidad, que podría considerarse erróneamente que es una especialidad médica únicamente para hombres, existen reservas para cualquier paciente, porque al llegar a la consultora urológica tienen que abrirse en algo personal, “en algo de su vida, generalmente puede ser genitales, su vida sexual y que muchas veces se va a tener que explorar a ese paciente”.

Mary Lol Ve Mendoza Medina señaló que los pacientes que atiende en promedio son 60 por ciento para revisión de próstata, 20 por ciento a jóvenes por infecciones de virus del papiloma humano (VPH) y el restante 20 por ciento está al servicio de mujeres para atención cervico-uterino y oncológica.

“Los pacientes sienten mucha sensibilidad de parte de una mujer, no digo que los hombres no lo hagan, pero somos más maternales en el hecho de cuidar una parte tan importante como son los genitales, los riñones, hablan sin tapujos de problemas de erección, de problemas de eyaculación precoz”, explicó.

La doctora Mary Lol Ve abundó que tras tener un trato digno, respetuoso e informativo con sus pacientes, regresan para ser atendidos nuevamente, ya que “el hecho de ser mujer no limita, por el contrario, siento que los conforta. (…) Estoy muy feliz de lo que he logrado, es una satisfacción que los pacientes te quieran, aprecien y busquen para solucionar sus problemas”.

Indicó que hay pacientes que no quieren hacerse un tacto rectal, a quienes les informa las consecuencias que podría haber si no se hacen una revisión y la responsabilidad que deben asumir; sin embargo, agregó que de cada 100 pacientes uno o dos no desean revisarse “pero cuando les explicas generalmente todos terminan aceptando”.

Mendoza Medina refirió que actualmente se ha dado una apertura de igualdad y oportunidades tanto para mujeres y hombres, sobre todo para las profesionistas que buscan tener acceso a aquellas carreras que se consideró durante muchos años que era exclusiva para varones.

“Me encanta enseñar, compartir los conocimientos, que vean cómo es la evolución de un paciente. Creo que el mayor logro es poder enseñar, el poder ayudar a que otros médicos aprendan, eso es mi mayor logro”, expuso.

La médica adscrita al HGZ No. 32 agregó que como mujer, se siente libre de hacer lo que quiere, en el área que se desenvuelve se siente segura, “siento que las personas, me apoyan, me quieren, me protegen y creo que eso es fundamental para una mujer, sentirse protegida por otras personas, aunque podamos hacer nuestras cosas solas y desarrollar todo lo que tengamos que hacer de acuerdo a nuestras carrera”.

Recordó que desde niña fue apoyada por su madre, quien trabajó como costurera durante largas jornadas para impulsar los sueños de su hija. Mary Lol Ve decidió estudiar medicina a sus 15 años cuando en el nivel medio superior, tras tomar una opción clínica tuvo la oportunidad de estar en un hospital y tener contacto con pacientes, médicos y personal de salud.

Con una trayectoria de 16 años dentro del Seguro Social, la especialista en Urología destacó que el Instituto le ha dado la oportunidad de trabajar, de aprender, enseñar, hacer cursos para médicos familiares y llevar salud a quien más lo necesita.

Lol Ve Mendoza aseguró que “el IMSS es parte de mi vida, el IMSS es la oportunidad de crecer, es la oportunidad de ayudar, para mí el IMSS es mi familia”.