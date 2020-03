Documentales de Miles Davis y Nina Simone en línea

marzo 20, 2020

México/Notimex. Un relato biográfico sobre dos grandes figuras de la música están disponibles en plataformas de distribución de contenidos para disfrutarlas desde la casa como una alternativa de entretenimiento frente a las medidas de aislamiento.

Se trata de el documental Birth of the Cool, de Stanley Nelson, quien ofrece una reflexión sobre la obra del músico estadounidense Miles Davis, considerado como una de las figuras más influyentes en la historia del jazz.

La película trata la obsesión del trompetista y compositor, sus comienzos en Alton, Illinois y East St. Louis, el racismo y la segregación que sufrió, sus estudios en Juilliard y la relación que mantuvo con otros músicos de la época.

Se presenta material de archivo, testimonios y entrevistas con algunos amigos cercanos, entre ellos el también músico Quincy Jones, Ron Carter y Jimmy Heath; así como parte de su vida personal al lado de la bailarina Frances Taylor.

Otro de los relatos es What Happened, Miss Simone?, documental dirigido por Liz Garbus, donde narra la historia de Nina Simone, con imágenes, grabaciones y materiales indeditos de la cantante, compositora y pianista, quien habla de sus inicios en la música clásica, la libertad y la rebelión, entre otros temas.

En la cinta se puede ver parte de la vida de la intérprete de “Feeling Good, Ain’t Got No”, “I Got Life” y “Gifted and Blac”, con entrevistas a su hija y amigos, quienes hablan de su faceta artística, su personalidad y temperamento, pero también de su activismo en el movimiento por los derechos civiles.