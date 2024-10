Dodgers usarán parche especial en honor a Fernando Valenzuela

Los Angeles Dodgers anunciaron que usarán un parche especial en sus uniformes para honrar a Fernando Valenzuela durante todos los juegos de la Serie Mundial 2024, así como durante la próxima temporada 2025.

Este homenaje se llevará a cabo en reconocimiento a la significativa contribución de Valenzuela al béisbol, así como a su impacto en la comunidad hispana y en el equipo.

El parche será circular con el número 34 y el apellido Valenzuela, y será estrenado este viernes 25 de octubre, cuando se dispute el primer juego de la Serie Mundial ante los New York Yankees en el Dodger Stadium.

In memory of our hero Fernando Valenzuela, the Dodgers will wear this uniform patch during the World Series and throughout the 2025 season. pic.twitter.com/7HozGMf2Tr— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 24, 2024