¿Dónde están?

febrero 14, 2022

Cada vez que un opositor, embiste de algún modo al gobierno estatal, llámese Jorge Winckler, Dante Delgado o Ricardo Monreal, los corifeos del gobernador García Jiménez, ponen en sus perfiles la fotografía de su jefe y líder jarocho, dan declaraciones agresivas, o de plano salen como en el caso del diputado Juan Javier Gómez Cazarín directo las redes sociales, para decirle su precio y lo que vale al enemigo en ciernes.

En los años de Jorge Winckler, recuerdo perfecto que no hubo miembro alguno del gabinete estatal, que no le tirara la bronca al hoy prófugo; cuando vino Ricardo Monreal con Dante Delgado al penal de Pacho, con motivo de los chicos detenidos por el delito de ultrajes, que por cierto hoy están libres, ya que supongo habrán sido inocentes; los miembros aldeanos de la 4T, se pusieron bélicos en contra de ambos senadores, e incluso sacaron una campaña #ResisteCuitlahuac como si al primer mandatario jarocho, lo estuvieran torturando los veteranos políticos.

A lo largo de toda la contienda Cuitláhuac vs Dante, que no ha sido tan larga como encarnizada; le han recordado a Delgado Rannauro todos y cada uno de sus pecados, desde que vino al mundo; ya del contraataque a los simpatizantes del Movimiento por la Justicia ni hablar, la 4T ha barrido con Julen Rementería, Indira Rosales y hasta con los abogados, a quienes no han encarcelado por defender a presuntos delincuentes, porque no han hallado el modo.

Sin embargo señores, en el acompañamiento y apoyo al máximo líder estatal cuatroteísta, no todo tendría porque ser bélico, por ejemplo con la crisis de comunicación en la que se vio envuelto el gobernador García Jiménez, desde la semana pasada, no ha habido ni uno solo de los miembros de la 4T, que haya dicho esta boca es mía, y es que sería deseable por ejemplo, que desde alguna oficina afín al primer mandatario veracruzano, se generara alguna estrategia de contención, al desaguisado ocurrido la semana pasada entre el gobernador García Jiménez y la comunicadora veracruzana Sarah Landa.

La realidad, es que algunos de los funcionarios del gabinete, no le deben nada a García Jiménez, ya que su boleto de entrada presupuestal, lo obtuvieron a través de la secretaria Nahle García, o de algún otro miembro encumbrado del gabinete federal; sin embargo, la gran mayoría de ellos hoy por hoy, sin la bendición de García Jiménez, estarían en aquellos modestos trabajos de donde salieron y no disfrutando del poder a plenitud y devengando salarios nada despreciables.

¿A poco los cuitlahuistas, nada mas son buenos para tirar la bronca?

Cosas de la vida y menudencias

Pena ajena que estando el país en las condiciones de inseguridad, crisis económica y social en las que está, los mexicanos estemos más pendientes de la boda de Elba Esther Gordillo y su juvenil abogado, decir que somos un país de machos prejuiciosos, es decir poco.

Terrible que la agenda del fin de semana, no haya sido otra que la boda de la septuagenaria líder sindical, con el abogado cuarentón, ¿De verdad no tenemos vergüenza?.

Arranca la vacuna para los veracruzanos mayores de 30 años, en varios puntos de la entidad como Xalapa, Córdoba, Boca del Río, Tuxpan, Coatzacoalcos, Coatepec entre otras importantes ciudades veracruzanas.

A los jóvenes les pondrán AztraZeneca, dijo Manuel Huerta, el delegado estatal.

Así arrancamos semana mis hermosos.