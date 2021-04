Donovan Carrillo va a las olimpiadas de Beijing 2022

Redacción/Al MomentoMX. El patinador artístico sobre hielo, Donovan Carrillo, ha ganado un espacio para las olimpiadas de Beijin 2022. Tras treinta años de ausencia, el patinaje artístico varonil vuelve a hacer acto de presencia gracias al mexicano de 21 años. El Comité Olímpico Mexicano (COM) tiene registro de que México ya había tenido presencia en esta disciplina con Ricardo Olavarrieta en Calgary 1988 y Albertville 1992, ahora Donovan Carrillo estará en Beijing 2022.

El Jefe de Misión a la justa olímpica invernal, Carlos Pruneda, a través de un comunicado por la COM, mencionó: “Ya es oficial, es una buena noticia. Es padrísimo que tengamos nuevamente al patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno, generalmente la delegación mexicana que asiste a los Olímpicos de Invierno son de sky alpino”

El mismo Pruneda comentó que hasta el día de hoy, México tiene dos deportistas calificados a Beijing 2022, aunque uno todavía no es oficial, se trata de Jonathan Soto en sky alpino, quien deberá esperar hasta el 17 de enero para conocer la lista oficial. Soto Moreno sumó los puntos necesarios en el cross country para lograr la clasificación en el Campeonato Mundial Nórdico en Obersdorf, Alemania.

“Al día de hoy está calificado, pero no es oficial hasta el 17 de enero, por lo que debe seguir sumando puntos para asegurar su lugar. Si Soto deja de competir podría llegar otro deportista que lo sustituya si suma importantes puntos”

Así mismo, Carlos Pruneda espera que la delegación nacional que asista a la justa invernal pueda estar integrada entre cinco y siete deportistas, por lo que hay varios buscando la clasificación como Andrea Montesinos en patinaje artístico que lo hará en el Preolímpico en Obersdorf, Alemania, del 22 al 25 de septiembre.

A través de su cuenta en Instagram Donovan Carrillo, expresa lo siguiente:

“Estoy muy feliz de compartirles que es oficial. Después de todos estos años de esfuerzo, dedicación y compromiso, se logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno de de 2022. Todavía no me lo puedo creer, les agradezco infinitamente a todas las personas que han estado ahí y me han acompañado en esté sueño”