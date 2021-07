Dos años y locatarios del mercado en Misantla, no ven ingresos

julio 12, 2021

Arquímedes González/El Demócrata. Daniel Francisco Marcos locatario del Mercado Municipal Antonio M. Quirasco de esta ciudad de Misantla, dio a conocer que esta temporada de fin de curso escolar, las ventas no repuntan, pese a que se estimaba que el semáforo pudiera cambiar, este no se movió, a su vez dijo que no esperan que en próximas fechas sus ventas repunten pues se desconoce si habrá feria o el retorno a clases presenciales.

Y es que, por estas fechas con las fiestas de clausuras de escuelas, en los diversos niveles educativos, la población acudía a las compras al mercado municipal, para poder adquirir alguna prenda de vestir, zapatos, compra de cárnicos para la comida o en todo caso acudir a comer en las fondas, pero ya con esta ocasión son dos años que nada más no se reflejo la afluencia de usuarios.

“La situación económica que está prevaleciendo, no solo aquí sino en todo el mundo, nos está afectando mucho a nosotros los comerciantes, porque antes con el repunte que tenemos a las entradas de las escuelas y las salidas, por decir en las graduaciones la entradas, por decir lo zapatos, la ropa, la comida, todo era un rejuego que se tenía, una situación de repunte en la economía, desafortunadamente con esta pandemia se han estado bajando las ventas, tan es así que muchos comerciantes han cerrado, porque no les da para pagar una renta, pagar luz, un empleado entonces esta situación se está tomando más difícil”.

Este crudo panorama que viven los locatarios del mercado, no puede ser desapercibida, pues son un número muy por debajo del ingreso de los usuarios, los cuales, antes de la pandemia se veía como realizaban sus compras de manera constante y no medida, pues la economía en este municipio ha calado los ingresos y más aun que no se vislumbra para cuando recupere ante una nueva ola anunciada por el SARS-COV2.

“La mayoría de los comerciantes, teníamos las esperanza en un repunte por decir en la entrada a clases o de las clausuras, y en esta situación no se da por lo que estamos viviendo, automáticamente las ventas se van abajo, pero si esperamos con gran entusiasmo que ya se reanuden las clases, que la situación del Covid ya se termine, las señoras, los señores ya se vacunen, la ciudadanía se vacune y esto vuelva a la normalidad, no solo al comercio local, sino a todos al comercio, al sector turística, ahorita que viene las vacaciones, muchos no pueden irse a divertirse a las playas, a los bailes por la aglomeración que se tiene por el Covid 19”.

¿Qué tanto ha bajado en sus ventas en estos dos años?, “yo calculo que ha bajado un 60 a 70% a raíz de esta pandemia, ahorita lo que se ha visto, que nada más se le ha está dando vuelta a la mercancía pero no se han tenido una ganancia como se han tenido en otros años; lo que son los cárnicos o lo básico, pollo, carnes de res o cerdo, antes se llevaban dos o tres kilos, ahora vemos aquí con los compañeros que se llevan un kilo, medio kilo, ya se redujo bastantisimo, y antes se veía como llevaban para hacer una carnita asada, algo diferente o convivir con la familia o sus amistades, ahora nada más lo básico con la familia”.

Dijo que, pese a que está en puerta la fiesta patronal en honor a Santa María de la Asunción, se duda que no pudiera ver rejuego, pues la autoridad municipal u organizadores no han fijado postura si se desarrollara estas festividades, debido al cambio constante en el semáforo epidemiológico, pero aun así confían que se siga sosteniendo el mercado municipal, confiando que la población acuda a hacer sus compras.