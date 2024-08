Dos sindicatos toman la SEV; temen que sus trámites queden rezagados

agosto 29, 2024

Juan David Castilla.- Dos sindicatos magisteriales tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en la ciudad de Xalapa, para exigir cambios de adscripción, el pago de seguros institucionales y recategorizaciones.

Se trata de integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) y del Sindicato Veracruzano de Trabajadores del Sector Educativo (Sivetse).

Desde antes de las siete de la mañana de este jueves 29 de agosto, los quejosos impidieron el acceso al personal de la dependencia estatal, ubicada sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz.

De acuerdo con Armando Chama Juárez, secretario general del SETE, los trámites podrían quedar pendientes por el cambio de administración estatal, situación que preocupa a los docentes.

“La parte medular de esta manifestación es lo relacionado con el pago de seguros institucionales. Tengo entendido que GNP es la aseguradora con que el gobierno del Estado, o el patrón por así llamarlo, tiene el convenio, pero resulta que GNP no está reconociendo algunos dictámenes que muy puntualmente dice no apto para laborar y bueno, para la vida como lo requieren. Sin embargo, GNP no reconoce y no quiere hacer el pago de los seguros institucionales correspondientes”.

El entrevistado indicó que, a tres meses de concluir el sexenio, los profesores están bajo la incertidumbre en sus trámites, pues temen que sea necesario “iniciar de cero” las gestiones con la nueva administración estatal.

“Sí, prácticamente sería comenzar de cero y como lo hemos venido acordando en reuniones y no somos el único sindicato, ya he visto manifestaciones de otros grupos que van por la vía libre, ninguna organización sindical los patrocina, pero lo han hecho por la vía libre, incluso de la sección 32 también. Y como esto no lo traemos de ahorita, desde que prácticamente comenzó esta gestión, pues también ya van de salida y no queremos que llegando una administración nueva, pues volver a comenzar de cero”, añadió.