DT da brutal puñetazo a árbitro y se vuelve viral #Video

Medio Tiempo. El futbol de Somalia ha dado de qué hablar en los últimos días pero no precisamente por algo bueno, sino todo lo contrario: una violenta reacción de Col Ahmed Mohamed Hassan, estratega del Horseed FC, quien durante un partido agredió físicamente al cuerpo arbitral todo por que lo expulsaron.

Todo sucedió el pasado 20 de julio, cuando el Horseed FC se enfrentó al Elman F.C, y fue en el segundo tiempo, cuando el juez central se acercó a la zona de bancas para expulsar a Col Ahmed Mohamed Hassan, quien sacó su enojo soltando tremendo golpe al árbitro asistente.

Sin embargo, ahí no paró la cosa, pues el DT salió disparado a corretear al juez central para continuar con sus agresiones, aunque éstas no se pudieron concretar debido a que sus propios jugadores lo impidieron.

Los dirigentes del futbol somalí han dejado en claro que reprueban el brutal acto del estratega, aunque de momento aún no dan a conocer la sanción, misma que se espera sea ejemplar.

🇸🇴 Durante o clássico na Somália, na terça, o treinador do Horseed FC se revoltou com o árbitro da partida após receber cartão vermelho no jogo contra o rival Elman.



O técnico perseguiu o juíz e entrou no gramado para agredi-lo. O jogo terminou em 2 a 2.pic.twitter.com/nEbvN4LSL6