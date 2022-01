DT del Chelsea deja en la banca a Lukaku por ofenderlo en público

enero 2, 2022

Redacción/Inglaterra.- El Director Técnico (DT) del Chelsea Thomas Tuchel, dejó al jugador belga Romelu Lukaku en la banca en el recien partido contra el Liverpool por sus polémicas declaraciones a la prensa, donde aseguró que no se siente cómodo con Tuchel y preferiría jugar en otro equipo.

Las palabras del delantero no cayeron bien al DT quien lo dejó afuera de los convocados para el partido contra el Liverpool que culminó en un empate 2-2.

Tras finalizar el partido y considerar que el delantero pudo marcar una diferencia en el resultado, Tuchel fue cuestionado al respecto y declaró: “Siempre protegeremos a nuestros jugadores y cuando tomamos decisiones como ésta, primero tenemos que evaluar la situación, no escuchar a los medios, sino entender lo que dijo y por qué lo dijo», sostuvo.

A pesar de haber marcado en los últimos dos partidos de la Premier League (ante el Aston Villa y el Brighton), Lukaku generó mucho ruido con su declaración la semana pasada; «El míster (Thomas Tuchel) eligió jugar con otro dibujo, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. No estoy contento con la situación, pero soy un trabajador y no voy a tirar la toalla», comentó a la prensa el delantero.