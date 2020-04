Dulce María protagoniza cinta Como anillo al dedo

abril 11, 2020

México/Notimex. La cantante y actriz mexicana Dulce María, protagonizará el filme Como anillo al dedo junto al argentino David Chocarro, que se grabó en septiembre y octubre del año pasado en locaciones en Ixtapan de la Sal.

“Me cayó como anillo al dedo, realmente. Iba a hacer un proyecto de una serie a principios de año, pero al final tuve que decir que no porque me comprometí y me iba a casar, era un proyecto muy importante en mi vida donde tenía que estar al cien por ciento como novia. No podía estar metida seis meses de lunes a sábado grabando intensamente”, expresó la actriz en entrevista con Notimex.

En medio de un descanso que la exRBD necesitaba, le propusieron inesperadamente un personaje en el cine, en el cual ha participado anteriormente en proyectos como ¿Alguien ha visto a Lupita? o Quiero ser fiel. Dulce María vio la oportunidad de volver a la pantalla grande con un protagónico y comenzó a tomar talleres con un coach actoral junto a su director y fue a ensayos para prepararse.

“Me divertí muchísimo. Es una comedia romántica que me hizo reír, creo que los directores hicieron un muy buen trabajo con un humor simple, pero inteligente. Trabajar con David Chocarro también fue súper lindo porque es un gran compañero y gran actor, además del elenco y el equipo. No sé ahora cuando vaya a salir, sabía que era a mediados de año pero creo que por esta situación del coronavirus se va a retrasar”, indicó.

La historia retratará enredos y malos entendidos entre dos personas que no pueden estar juntos. El proyecto de Diamond Films, que es la ópera prima de Alejandro Ricaño, quien se ha desempeñado en el teatro en obras como El amor de las luciérnagas y Más pequeños que el Guggenheim, tiene un guión escrito por Alfonso Pineda y un elenco completado por Mauricio Argüelles y Adriana Llabrés.

“Ya con leerla estaba divertida, al hacerla me daban ataques de risa”, comentó Dulce María. “Mi personaje es una doctora que está a punto de casarse con un productor de cine de moda, millonario que le ofrece todo. Y por otro lado está David, que es un actor con decadencia y en el transcurso pasan muchas cosas, sobre todo en la preboda y boda”, agregó.