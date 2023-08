«Dune: Part Two» se pospone para el 2024

agosto 29, 2023

Redacción Xalapa, Ver.- El jueves pasado, Warner Bros anunció de manera oficial la suspensión de «Dune: Part Two» de Denis Villeneuve.

Todo derivado a la continua huelga de guionistas y actores que sigue paralizando a la industria del cine, en donde anteriormente se hubiera estrenado el 3 de noviembre de este año.

Además, anunció que películas como «Aquaman and the Lost Kingdom», «Wonka» y «The Color Purple» siguen en la fecha destinada, sin embargo, las negociaciones de SAG-AFTRA no han dado frutos.