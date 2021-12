Duro y directo

diciembre 15, 2021

Pues nada mis hermosos, que ayer al término del informe de labores de doña rebeca Quintanar, directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, don Eric Patrocinio Cisneros Burgos, titular de la Secretaría de Gobierno, en una entrevista que le hizo doña Claudia Montero, habló del éxito y la alegría que han traído las pistas de hielo, que fueron instaladas en los municipios de Coatepec, Cosamaloapan y Papantla.

Empero aclaró, que con la pista de hielo de Coatzacoalcos, él no tuvo nada que ver; l’enfant terrible de la política interna veracruzana, señaló: nada mas aclaro, que está a cargo de la Secretaría de Turismo, nosotros no tenemos injerencia en esa pista, habría que preguntarle a la Secretaría de Turismo, es decir doña Xóchitl Arbesú Lago; las actividades que se están llevando a cabo allá.

Ayer mismo un amable lector de Coatzacoalcos hizo el favor de enviarme un video en donde luce vacía la pista y a medio cuajar, es decir es el día que la tan esperada y publicitada pista de hielo no funciona.

Ya con esto lo dijo todo ¡Señores! Las cartas están echadas para la célebre minatitleca, trabajará bajo una presión espeluznante y si antes sentía que la Virgen le hablaba, es probable que ahora no solo le hable la virgen, va a sentir pasos en la azotea, demonios danzantes a su alrededor y quien sabe que tanto más, ¡Que horror trabajar así!.

Cosas de la vid y menudencias

El lunes por la tarde, don Zenyazen Escobar, secretario de Educación de Veracruz, tuvo convivio con los medios de comunicación, en un salón en el reino de allá muy lejos, ahí el maestro tuvo a bien apapachar a los trabajadores de la información, con una cenita sencilla y un grupo de música norteña, el hombre hasta se echó su palomazo, su bailada y platicó con todos y cada uno de los asistentes.

En la fiestecita hubo rifa de regalos sencillos, pero significativos y hasta llegó Iván Luna, de la Coordinación de Comunicación Social, el único de todo el gabinete que sigue delgado, vienen bien de vez en cuando estas reuniones, en donde se escucha en ambas direcciones y se rompe un poco el hielo.

Ayer mismo, el Tribunal Electoral Veracruzano, notificó al Congreso del Estado, la sentencia emitida, en donde se anula la elección municipal de Veracruz Puerto, con la finalidad de que se prepare la convocatoria para una eminente elección extraordinaria y el nombramiento de un Consejo Municipal, así que cada vez se ve más lejos la alcaldía de doña Paty Lobeira.

Manda decir el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional en el estado, Esteban Ramirez Zepeta, que en Tuxpan ayer mismo, presidentes municipales provenientes de diferentes siglas, hicieron pública su decisión de afiliarse a MORENA, para trabajar por la Cuarta Transformación, desde sus alcaldías y a partir de enero de 2022.

Son los alcaldes de los municipios de Citlaltépetl, Ozuluama, Tancoco, Tempoal, Chicontepec, Zacualpan, Misantla y Tenochtitlan, con esto el MORENA estará gobernando prácticamente en 50 por ciento, de las alcaldías de los distritos federales de la zona norte.

Así las cosas hermosos míos, que conste que no soy yo, hoy es don Patochi el que saca a la luz los errores de la señora Arbesú, yo solo lo comento, nos leemos mañana.

