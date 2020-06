Dybala: «Estoy feliz en la Juventus, pero ¿a quién no le gustaría el Barza?

junio 9, 2020

Italia/Récord. Paulo Dybala no vería con malos ojos portar la playera del Barcelona. Pero aunque todavía no ha renovado con la Juventus, se dijo feliz en Turín.

«Estoy feliz en la Juventus, pero ¿a quién no le gustaría el Barça? La renovación no solo depende de mí. Sería bueno jugar con Messi», mencionó para CNN.

De igual forma, ‘La Joya’ aseguró que la renovación depende totalmente La Vecchia Signora, donde también recordó que el pasado mercado estuvo a tentado a salir de Italia.

«La Juve ya no quería contar conmigo, no quería que siguiera jugando aquí. Fue cuando me contactaron y había algunos clubes interesados. Entre ellos el Manchester United y el Tottenham. Luego vino el PSG. Yo no hablé directamente, pero hubo conversaciones entre los clubes. De todos modos, mi intención era quedarme. No había sido un año positivo, así que no quería irme con esa imagen porque pensé que le había dado tantos buenos momentos al club y no era justo», agregó.