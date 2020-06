EA Sports estrena el primer tráiler del FIFA 21 y da fecha de lanzamiento #Video

Medio Tiempo. EA Sports estrenó este jueves en la EA Play Live 2020 el primer tráiler del FIFA 21, que estará disponible a partir del 9 de octubre para Playstation 4, Xbox One, PC y la nueva generación: PlayStation 5 y Xbox Series X.

A diferencia del FIFA 20, la secuela contará tanto con la UEFA Champions League como con la Conmebol Copa Libertadores desde el lanzamiento, por lo que los fans del futbol de todo el mundo pueden estar entusiasmados de ver a sus equipos favoritos desde el día que adquieran el título.

Aquellos usuarios que compren el juego en Playstation 4 podrán descargar su copia en Playstation 5. Lo mismo sucederá con aquellos que tengan Xbox One y hagan el salto con la Xbox Series X. Todo esto, siempre y cuando se trate de la versión digital del juego y no el disco en formato físico.

Los primeros detalles del FIFA 21 en PS5 y Xbox Series X destacan los tiempos de carga ultrarrápidos, gracias a su almacenamiento SSD.

Los nuevos entornos serán más auténticos, gracias a un nuevo sistema de iluminación diferida que ofrecerá un mayor realismo en la ambientación de los partidos, y los jugadores contarán con una mayor definición en su físico, mientras que la iluminación dinámica acentuará el detalle en caras, cabello y equipaciones.

A lo largo de los próximos meses, Electronic Arts irá ofreciendo más novedades del FIFA 21.

