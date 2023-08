Ebrard niega que ‘Pasaporte Violeta’ sea copia del ‘Salario Rosa’ del Estado de México

agosto 7, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este lunes, Marcelo Ebrard presentó de nueva cuenta en la Ciudad de México su tercer propuesta de gobierno, denominada ‘Pasaporte Violeta’, de modo que “el objetivo en materia social de la próxima etapa de la Cuarta Transformación se dedique a garantizar igualdad de género en México”.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ebrard negó tajantemente que su tercer propuesta de gobierno será una copia del llamado #SalarioRosa que opera en el Estado de México, ya que dijo el ‘Pasaporte Violeta’ representa “un cambio de época en materia de género. ¿Por qué? Porque sería el objetivo principal de México en los próximos años.”

El anhelo es reforzar programas como los que ya existen para cerrar brechas de pobreza y vulnerabilidad. Por ejemplo, como lo hace la Secretaría del Bienestar con el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Cuatro objetivos hacia una vida mejor

Para lograrlo, el excanciller amplió la explicación de su estrategia, que agrupa los esfuerzos y compromisos de las instituciones gubernamentales en cuatro grandes objetivos:

1. Vida con bienestar, mediante un sistema nacional de cuidados y tres mil pesos mensuales de apoyo para las mujeres que mantienen a sus familias —un tercio de los hogares mexicanos—, pues además es donde más impacto habría para reducir la desigualdad: “Porque están solas, porque son las más pobres, porque predominantemente en esos hogares es donde tenemos a los cuatro millones de menores en pobreza extrema”.

Las jefas de hogar enfrentan desafíos adicionales, ya que necesitan equilibrar las responsabilidades laborales con las familiares y suelen quedar al margen de mejores oportunidades económicas. Sin embargo, brindarles apoyo no significa dejar de lado al resto de las mujeres; por el contrario, es parte del plan integral que Marcelo tiene pensado para las mujeres, que además permite medir la asignación de recursos y abordar desafíos concretos.

2. Vida con seguridad, para que las mujeres estén protegidas y no se permita ningún tipo de violencia contra ellas, ya que se trata de un asunto público: “No lo debemos tolerar, y no es nada más un asunto del Ministerio Público. Necesitamos ser activas, activos. Tener línea de emergencia exclusiva, que quien te conteste el teléfono te acompañe”.

3. Vida más sana, con todo lo relacionado con la salud de la mujer: mastografías, prevención de cáncer cervicouterino, apoyo psicológico y emocional asequible: “Tenemos que prepararnos para nutrición, deporte y todas las actividades a las que tienen derecho las mujeres también”.

4. Vida sin límites, para que las mujeres alcancen sus sueños: “Decimos ‘una vida sin límites’ porque hoy ser mujer tiene más limitaciones que ser hombre”, aseguró, y refirió que tenemos que aplicar en el país un modelo como el Fondo ELLAS, propuesto por México ante la ONU y aprobado cuando él era canciller.

Marcelo se lamentó de que la mayor parte de las mujeres en el mundo no tengan las propiedades a sus nombres y que estén excluidas de los servicios financieros: “¿Qué vamos a hacer? Cambiar eso: que los proyectos estén valorados por sus méritos”.

Prosperidad para las mujeres

“Queremos que todo el esfuerzo del gobierno y la sociedad sea crear un mundo de nuevas posibilidades para la mujer. Posibilidades de desarrollo, posibilidades de vida sin violencia, posibilidades de prosperidad, posibilidades de cuidados, ayuda en los cuidados para tus hijos o para los alumnos mayores”, abundó.

“Es lo que resume el Pasaporte Violeta”, dijo. “Esto es lo que me han dicho en todo el recorrido que llevo en el país. Y me pregunto: si no lo traducimos en un compromiso específico, ¿entonces qué caso tendría hacer este recorrido?”

El Pasaporte Violeta cuenta con una perspectiva interseccional; es decir, no puede existir una solución única para todas las mujeres, por lo que centrarse en las jefas de familia es reconocer que, sumadas a las desigualdades en el ámbito económico y laboral, ellas han sido excluidas por partida doble, con barreras que les dificultan aún más acceder a la igualdad y a la diversidad.

En cuanto a la búsqueda de similitudes por parte de algunos correligionarios de Morena entre el Pasaporte Violeta y el Salario Rosa instrumentado por el PRI en el Estado de México, Marcelo respondió, tajante: “Que presente Claudia sus ideas. Le hacen un flaco favor”. Concluyó.