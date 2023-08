Ebrard presenta el “Pasaporte Violeta”, su tercer propuesta de cara a la elección de Coordinador (a) de la 4T

agosto 6, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación, Marcelo Ebrard presentó este domingo en la Ciudad de México el denominado Pasaporte Violeta, que tiene el objetivo de que “se organice toda la acción del gobierno en pro de la igualdad de género con una sola identificación”, iniciativa con la que el excanciller busca que se apoye y proteja a las mujeres mexicanas para que vivan sin violencia y gocen de apoyo económico y servicios de salud.

Marcelo agradeció la participación de las mujeres que asistieron al foro de jefas de familia en el Parque Bicentenario para compartir sus testimonios: “Esencialmente, es una historia de coraje y determinación, de salir adelante, de no permitir el atropello y también de un sueño que compartimos”.

Este sueño, continuó, “es construir un país lo más pronto posible en el que no tengas que sufrir porque eres mujer, en el que no seas objeto de abuso, en el que no seas víctima de tu pareja o de alguien más, en donde no estés sola llevando a cabo todo lo que tienes que llevar a cabo. Otro país, otra sociedad, eso es lo que nos convoca el día de hoy.”

“Se ha avanzado muchísimo, pero tenemos que dar un paso adelante”, dijo Marcelo. “Necesitamos que el próximo programa social de la Cuarta Transformación sea apoyar a las mujeres que mantienen su hogar y necesitan ayuda”, continuó, y expuso los beneficios que incluiría el Pasaporte Violeta:

1. Vida con mayor bienestar: apoyo de tres mil pesos mensuales para mujeres que mantienen su hogar y lo necesiten; centros de desarrollo para preinfancia, infancia, adultos mayores y personas con discapacidad; prioridad en trámites y servicios del gobierno para facilitar el día a día.

2. Vida más segura: acceso preferencial a transporte seguro y, en caso de violencia de género, línea de emergencia exclusiva, acceso inmediato a las Casas Violeta para darles refugio y abogados gratis.

3. Vida más sana: acceso a salud sexual y reproductiva gratis (mamografías, Papanicolaou, DIU), productos menstruales gratis, apoyo psicológico y emocional, así como clases de alimentación sana y deporte.

4. Vida sin límites: becas de estudio preferenciales para mujeres, fondo ELLAS para financiar proyectos de mujeres, además de préstamos rápidos y baratos.

“Le llamo Pasaporte Violeta porque queremos ir a otro mundo”, subrayó.

“Queremos ir a un mundo de nuevas posibilidades para las mujeres. Todas las mujeres con su Pasaporte Violeta, para que toda la acción del gobierno y la sociedad en favor de la mujer tenga una identidad y tengamos una acción todos los días y lo puedas exigir y pueda ser verificable”. Abundó.

Testimonios contra la violencia y el abandono

Durante la presentación del Pasaporte Violeta, Victoria Martínez Arriaga, madre soltera con tres hijos —un varón y dos mujeres— hizo uso de la palabra para relatar: “Es una gran responsabilidad el tener hijas. Y el que te abandone tu marido, el que te deje, el que sea un hombre irresponsable y que no cumpla con sus deberes: eso duele, y duele muchísimo, porque a veces nosotras las mujeres no tenemos trabajo”.

Entre voces de ánimo y de “¡No estás sola!”, Victoria dijo que logró salir adelante pese a las jornadas completas en la cosecha por un salario bajo y las exigencias de la vida diaria: “Tienes que ser padre, tienes que ser madre, tienes que ser médico, tienes que ser enfermera”.

En su participación, Quina, proveniente de Tlaxcala, aseguró: “La historia no debe ser para que nos conmiseren, sino para que nos acompañen y nos fortalezcamos”.

Casada muy joven, narró que su esposo falleció pronto y ella se quedó a cargo de sus tres hijos. Pese a eso, Quina tuvo el carácter para sacarlos adelante y hace un año, a sus 59 años de edad, se tituló: “Ese título es por mis hijos y por todas las mujeres que sí queremos: ¡sí se puede! Todas podemos, porque tenemos carácter”.

Karina Duprez, actriz y directora de teatro y televisión, dijo que fue mamá soltera a los 18 años: “Yo estudiaba, trabajaba para sacar adelante a mi hija”.

Acusó que, al convertirse en directora, se tardó mucho, en un mundo de hombres: “Hay más directores que directoras. Las directoras hemos batallado mucho para ser reconocidas”. Concluyó.