Ebrard reitera que no se va ni de Morena ni a MC

agosto 18, 2023

* Paga multa por queja de MC tras presentar su #Plan Ángel

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Pese a que ayer el diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña anticipó que el excanciller está por irse a Movimiento Ciudadano, este viernes Marcelo Ebrard reiteró que “no me voy a Movimiento Ciudadano ni me voy de Morena porque voy a ganar la encuesta.

Luego de acudir a la oficialía de partes del Instituto Nacional Electoral (INE) a responder la denuncia que hiciera en su contra el líder de “Movimiento Naranja” en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maynez por presentar propuestas de gobierno sin ser los tiempos electorales para ello, por lo cual también pagó 10 mil pesos de multa, Ebrard Casaubón precisó que “los que dicen que me voy a ir es porque están en desesperación”.

“No me voy a ir, mucho menos a Movimiento Ciudadano, si son ellos los que me pusieron esta multa que hoy vine a pagar, no me voy a ir de Morena y mucho menos ahí, es declaración de quienes están desesperados porque nosotros vamos a ganar la encuesta”, sostuvo.

Al mismo tiempo, el aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación indicó que se mantiene en su posición de no firmar el acuerdo de elección de las empresas encuestadoras que harán los ejercicios “espejo” a la par de la encuesta de Morena para saber quién es la o el aspirante por el cual la ciudadanía se inclina para también ser la o el aspirante presidencial para 2024.

Finalmente Marcelo Ebrard anticipó que ya tiene casi lista la denuncia ante la dirigencia de Morena que encabeza Mario Delgado contra la hoy Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, por el presunto uso de recursos de la dependencia para apoyar las aspiraciones presidenciales de la ex Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que al igual que él, busca la nominación de Morena y aliados a la presidencia de la República para 2024.

Para ello, aseguró tener al menos 28 elementos que prueban sus dichos para que la dirigencia del partido “guinda” pueda sancionarla, denuncia que estaría presentando en los siguientes días.