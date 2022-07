ECHEVERRÍA Y LOS POPULISTAS

julio 12, 2022

El expresidente Luis Echeverría Álvarez dejó todo un legado de autoritarismo y polémica que, tras su muerte, fue ampliamente recordado tanto en medios como en internet: Tlatelolco, el Halconazo, la salida de Julio Scherer y compañía de Excélsior; sus discursos condenando la homosexualidad y lo que entonces era la juventud “descarriada”.

Los más radicales le atribuyen ser un genocida de opositores por la guerra sucia que ocurrió en su gobierno, en cuyos años también se notaba la fuerte influencia e injerencia del gobierno de Estados Unidos por lo que estaba aconteciendo a nivel mundial.

¿Y qué ocurría en ese entonces? Los años más crudos de la Guerra Fría, la de un Estados Unidos paranoico del comunismo cuyos temores se trasladaron a su vecino más cercano: México. Es curioso (quizás porque querían tener más de cerca al enemigo o porque en realidad sí querían establecer lazos de amistad) porque no es de ahorita que exista una relación entre nuestro país con naciones comunistas como Cuba y China, o la Rusia de ese entonces.

En la mañana de este lunes, en comentario para radio, el periodista Luis Ramírez Baqueiro recordaba el dato de que fue precisamente Luis Echeverría quien inició las relaciones con el gigante asiático; de hecho, en febrero se cumplieron 50 años del establecimiento de las relaciones con la República Popular China iniciadas con una visita oficial de Echeverría y una reunión con el famoso Mao Tse-tung.

Aquí en Xalapa se recuerdan los intercambios estudiantiles con Rusia o la cercanía que tenia el exgobernador Fernando Gutiérrez Barrios con líderes guerrilleros como Fidel Castro.

O sea, con puro populista, pues.

Pero en medio de toda esa paranoia americana y los hechos sangrientos de 1968, Luis Echeverría llega como presidente y suma a jóvenes a manera de “ganarse” ese sector, aunque en realidad creo ni lo necesitaba, porque el PRI —el partido que representaba— era en ese entonces todopoderoso y no perdía las elecciones presidenciales o gubernaturas.

Echeverría era muy populista y mucha clase política joven que en ese entonces hacía sus pininos comenzó y aprendió con él a hacer populismo, hoy tan satanizado, pero algo muy recurrente en los tiempos del priato.

El más conocido en Veracruz: el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, impulsado personalmente por Echeverría, quien era (es, no se ha muerto) un maestro en eso del populismo… ¿Quién no recuerda la demagogia y elocuencia de Fidel o la manera de buscar la foto oportuna como aquella donde se quita los zapatos para entregar despensas en Tlacotalpan?

El Tío Fide era (es, perdón) hartamente popular hasta el día de hoy, pero se ve que las “viudas” que trabajaron con él —y a la generación de políticos que intentó formar— no le aprendieron nada, ya que fueron los que entregaron el estado al “Gober Cascarita” de los dos años; los neopanistas en ese entonces también ganaron usando esquemas populistas en la campaña del 2016, pero se convirtieron en elitistas al gobernar… y hasta ahí llegaron.

Lo del populismo se usa de manera peyorativa, pero según la Real Academia del Español es una «tendencia política que pretende atraerse a las clases populares” y aplica tanto a sectores de izquierda como de derecha. Un ejemplo de esto último es el expresidente gringo Donald Trump, quien es hartamente populista y conserva a esos sectores de derecha con mensajes incendiarios o actos populares como los mítines que encabeza.

Vicente Fox, por ejemplo, también fue un presidente muy populista.

O sea, el populismo no aplica solamente a personajes como López Obrador con sus baños de pueblo o que el gober Cuitláhuac haga tequio o actividades inéditas como sembrar; finalmente es cuestión de estilos para gobernar.

Y tampoco está distante eso de toda la clase política en Veracruz: la diferencia es que los hoy adversarios de la 4T sólo lo hacen en campañas electorales, hablan del “pueblo veracruzano” y ensalzan actos como la pinta de bardas o reuniones masivas; esta hipocresía y fingimiento es lo que finalmente llevó a la hoy clase opositora a instalarse lejos de las verdaderas clases populares.

Finalmente esa vieja fórmula de atacar a un político por populista, está igual de desinflada que atacarlo por ser homosexual. En realidad, los que usan esta arcaica estrategia, sólo se ven como personajes fuera de tiempo, desconectados de la nueva realidad. Una clase política tan añeja como los jóvenes que estuvieron con Echeverría.

Quizás el legado positivo del reciente fallecido fue precisamente instalar el populismo como una forma de acercarse a la gente y es un estilo que se sigue aplicando. López Obrador lo hace con maestría, pues de entrada se quitó esos privilegios como usar aviones oficiales para sus giras o el derroche de guaruras y eso ha sido bien visto por la gente… aunque todavía no haya cumplido lo de vender el Avión Presidencial.

No debe extrañar por eso que el propio presidente haya dado un pésame a Echeverría, pues es parte de esa generación de jóvenes que se forjó como político en el echeverriato.

Mejor me quedo con una frase del amigo periodista Pepe Ortiz, a la cual le doy toda la razón si se reflexiona bien el tema: “Yo no soy enemigo del populismo. Creo que bien manejado, te funciona”.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Comentan algunos maestros de la UV que lo de las aulas híbridas en realidad resultó ser una farsa, pues varias facultades todavía usan la modalidad no presencial debido a la pandemia, habiendo incluso menos de 10 maestros en aulas vacías… Hay casos donde incluso se sabe que los alumnos no muestran tantita intención de regresar a la modalidad presencial, pues han encontrado mucha comodidad en la virtual, cuando se supone que para mayo habría ya un 100% de asistencia presencial… ¿Y cuánto ha costado la implementación de cámaras, pantallas, micrófonos, etc? Algo así como 300 mil pesos por aula, según los propios datos duros de la UV: 430 aulas híbridas en las cinco regiones donde se invirtieron 125 millones 19 mil 232 pesos… ¿Y no era más fácil hacer simplemente home-office sin tanta parafernalia y ante la ausencia clara de maestros y alumnos? Basta decir que varias facultades, en las clases que terminaron en junio del semestre que está concluyendo, se vieron obligados a usar la modalidad no presencial por las olas recientes de contagios.

OTRA NOTA: Muchas felicidades para Luis Romero y Yamiri “Domínguez” (chiste local) por el quinto aniversario de su portal informativo Hora Cero… “El 10 de julio de 2017 iniciamos este proyecto, con el objetivo de difundir información confiable, columnas y artículos de opinión sobre lo que ocurre en el estado de Veracruz. Somos un equipo de periodistas que todos los días, sin descanso, se ha esforzado por realizar un trabajo responsable, honesto y útil para la sociedad. Hoy, queremos decirle a usted: ¡Gracias por su confianza!”, fue el mensaje enviado a sus fieles lectores… ¡Enhorabuena, que sigan los éxitos!

LA ÚLTIMA PORQUE ANDO RETRASADO CON EL “BETTER CALL SAUL”: Bastante productiva la gira del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, quien se anotó un diez al recorrer la tan olvidada zona norte como parte de las Expo Ferias Educativas 2022 que se realizaron en las 10 regiones del estado, que, por cierto, resultaron un gran acierto, pues más de 120 mil jóvenes de todo el estado se congregaron para conocer más opciones de carreras y escuelas para estudiar el nivel medio superior y superior… Específicamente, la comunidad educativa de la Huasteca Baja y Alta, así como alcaldes recibieron a Escobar García, cada quien, desde su respectiva trinchera para participar, los primeros en las Expo Ferias, y los segundos, a las reuniones convocadas para tratar asuntos en materia educativa en beneficio de sus localidades… Los institutos tecnológicos de Álamo Temapache y Pánuco fueron las sedes de las Expo Ferias 8.ª y 9.ª, respectivamente, donde además de anunciar que los 30 mil jóvenes que no alcanzaron un espacio en la Universidad Veracruzana (UV) tienen opciones de seguir sus estudios en alguno de los 25 tecnológicos, las cinco escuelas normales públicas y el Colegio de Veracruz (COLVER), Zenyazen Escobar destacó los más de 200 millones de pesos que se invierten en los institutos tecnológicos de Veracruz… Desde luego que fue una gira de trabajo intensa, son pocos los funcionarios que van a la región de la Huasteca, sobre todo a la Alta, por su lejanía de la capital del estado.