Ed Sheeran gana batalla legal: no plagió “Shape of you”

abril 7, 2022

Ciudad de México. Ed Sheeran ganó una batalla legal por los derechos de autor de su éxito de 2017: Shape of you. Un juez de la Alta Corte de Reino Unido dictaminó que el compositor no copió intencionalmente o inconscientemente el tema Oh Why, de Sami Chokri y Ross O’Donoghue, de 2015.

El juez Antony Zacaroli dictaminó que, aunque existían similitudes entre las dos canciones, también diferencias significativas, por lo que no encontró evidencia de plagio luego de una disputa de cuatro años y un juicio de once días, en donde el intérprete de Perfect subió al estrado el pasado 4 de marzo.

Asimismo, la autoridad rechazó el argumento de los abogados sobre la velocidad en la que Ed Sheeran había escrito la canción. “La imagen clara obtenida de todos aquellos que trabajan con él escribiendo canciones es que tiene una rara habilidad para generar ideas líricas y melódicas, y conectarlas para crear canciones pegadizas a gran velocidad”, se lee en los documentos obtenidos por Billboard.

La noticia fue celebrada por Ed Sheeran en redes sociales. “Si bien obviamente estamos contentos con el resultado, me parece que denuncias como ésta se han vuelto demasiado comunes y se está creando una cultura por la que se lanza una acusación con la idea de que llegar a un acuerdo será más económico que ir a juicio, aunque la acusación no tenga ningún fundamento”, expresó por medio de un video.

⇒ Shape of you estuvo 12 semanas en el puesto número uno del top Hot 100 de Billboard. Además, fue la canción más vendida en el Reino Unido en 2017 y la más reproducida en Spotify.

“Es realmente perjudicial para la industria de la composición de canciones. Hay tantas notas y muy pocos acordes utilizados en la música pop. Es probable que ocurra una coincidencia si se lanzan 60 mil canciones todos los días en Spotify. Solo quiero decir: no soy una entidad, no soy una corporación, soy un ser humano, un padre, un esposo y un hijo. Las demandas no son una experiencia agradable y espero que este fallo signifique que en el futuro se puedan evitar afirmaciones sin fundamento como esta”, agregó.

En 2017, Ed Sheeran se enfrentó a una demanda de plagio en Estados Unidos por la coautoría de la canción The Rest of Our Life, de Tim McGraw. En 2018, los compositores Thomas Leonard y Martin Harrington obtuvieron cinco millones de dólares y un 35 por ciento de las ganancias de Photograph al sonar similar a Amazing, un tema que escribieron para Matt Cardle, integrante del programa Factor X.

⇒ También fue señalado por Marvin Gaye en un tribunal federal de Nueva York por supuestamente haber copiado Let’s Get It On de la exitosa Thinking Out Loud.