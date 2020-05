Ediles “atados de manos” para ayudar a empresarios

mayo 18, 2020

Regina Montes/Xalapa.- El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marcos Suárez Domínguez, dijo que, aunque han estado en comunicación con algunos regidores no se ha podido aterrizar ninguna medida de apoyo a los empresarios porque en muchos casos están “atados de manos” dado que sus propuestas no son apoyadas por el cabildo xalapeño.



“Con los regidores son con los que se ha estado trabajando de manera puntual en el que poder hacer, no así con el alcalde, el alcalde ha estado siempre muy cerrado a apoyos, siempre ha comentado que no ha tenido el recurso o que no ha habido el recurso para este tipo de acciones”, dijo.

Por ello reiteró que todo se ha trabajado con el regidor Rafael Pérez Sánchez y Juan Gabriel Fernández Garibay, y así buscar la manera de reactivar la economía local.



Sin embargo, lamentó que a la fecha no existe un programa que hayan podido bajar de la Federación para el beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas, “está muy difícil esa parte”.



El líder de hoteleros consideró que es necesario acelerar esas acciones, aunque la burocracia es lo que llega a atrasarlo en muchas ocasiones o la negativa del total de regidores.



“Y cada vez se pone un poco más difícil porque la gente está sin empleo y esto puede causar un problema mayor en cuestión de seguridad porque la familia o el que lleva el sustento a la casa tiene de laguna manera ver de qué forma alimenta a su gente entonces sí pueden salirse las cosas de control y esa parte la tienen muy clara, pero tienen que poner un poco más de acelere. Pero los regidores se quedan a veces atados de mano porque en cabildo, aunque expongan las situaciones concretas lógicas, no les hacen caso”, dijo.