Edinson Cavani es nuevo jugador del Manchester United

Inglaterra/Récord. El Manchester United ha tenido un día muy activo en cuanto a las altas en su plantilla ya que sumó su segundo fichaje confirmado y se trata de Edinson Cavani.

A través de sus redes sociales, los Red Devils hicieron oficial la llegada del delantero uruguayo quien dejó al PSG en mayo, quedando como agente libre.

El acuerdo entre ambas partes será por un periodo de una temporada con opción a renovar un año más al atacante de 33 años.

Un poco más temprano, el United había firmado a Alex Telles procedente del Porto para reforzar su línea defensiva.

🐂 El Matador has arrived.



Old Trafford is waiting for you, @ECavaniOfficial! 🏟#MUFC