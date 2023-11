“Educación pública no es mercancía, es derecho del pueblo de México’’, destaca Sheinbaum desde Cárdenas, Tabasco

noviembre 22, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- “Desde la cuna del movimiento transformador, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única a la Presidencia de la República por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que para la 4T la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y el salario digno son derechos que solo se profundizarán con la continuidad de la Transformación.

“Nosotros queremos que el pueblo de México conserve y profundice sus derechos, porque la educación pública no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho del pueblo de México consagrado en el tercero constitucional (…) Para nosotros el acceso a la salud no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho consagrado en el cuarto constitucional’’, destacó.

Sin embargo, puntualizó que aún hay mucho trabajo por hacer, por ejemplo, en educación, destacó que la meta es ‘’que no haya rechazados, que los jóvenes puedan estudiar la universidad si así lo desean‘’, lo cual logró como Jefa de Gobierno con acciones como la creación de dos universidades públicas: el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, donde estudian más de 50 mil jóvenes.

Al respecto, lamentó que en Argentina la ultraderecha sea quien gobernará para los próximos años, pues se privatizará la educación y la salud, lo cual ha sido celebrado por la oposición compuesta por el PRI y el PAN, ya que representan gobiernos que en el pasado solo tuvieron como prioridad los privilegios.

‘’El Presidente siempre dijo que el PRI y el PAN no eran algo distinto, que eran los mismo, el PRIAN y ahora salen juntos desde el 2021, son un mismo partido y quieren regresar por sus fueros, regresar al pasado’’, destacó.

Por lo anterior, hizo énfasis en que es vital trabajar en unidad para comenzar con el segundo piso de la Transformación, el cual no solo significa darle continuidad a lo ya hecho por el Presidente López Obrador sino que se trata de seguir garantizando mejores condiciones de vida para las y los mexicanos.

‘’La unidad está en la lucha, la unidad está en la acción, la unidad está en el pueblo y para la Transformación, de eso se trata la unidad de nuestro movimiento, de no traicionar, de seguir gobernando con profundo amor al pueblo de México’’, concluyó.

En el encuentro con militantes y simpatizantes de Cárdenas, Tabasco, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, presidente nacional de Morena, hicieron entrega de la constancia de registro como precandidato único a la gubernatura de Tabasco a Javier May, quien señaló que, desde este estado se trabajará sin divisiones a favor de la continuidad de la Transformación en todo el país.

‘’En Tabasco hay completa unidad, en Tabasco todas y todos la respaldamos, en Tabasco vamos con usted’’, aseveró.

Señaló que la consolidación de la 4T significa seguir con los programas sociales y las mejores obras de infraestructura que se han visto hasta el momento, pero además aseguró que el siguiente piso de la Transformación significa evitar el regreso de los gobiernos corruptos y de privilegios.

‘’No van a regresar, no van a pasar, no vamos a permitir que regresen a hacerle daño a nuestro estado’’, puntualizó.

Por su parte Mario Delgado, presidente nacional de Morena, destacó que en Tabasco la siguiente etapa del movimiento transformador, —que comenzó en tierras tabasqueñas—, seguirá haciendo historia con unidad y movilización

‘’Todos en unidad, estamos listos, estamos listas con Javier May, gobernador y Claudia Sheinbaum, presidenta’’, celebró.

Al evento también asistieron personalidades nacionales y estatales de la 4T en Tabasco como, José Ramiro López Obrador, consejero nacional de Morena; Tey Mollinedo, dirigente estatal de Morena; Mónica Fernández, senadora; Lorena Mendez, diputada federal; Miguel Armando Velez, dirigente estatal del PVEM; Raúl Ojeda, consejero nacional de Morena; Martín Palacios, dirigente estatal del PT y Óscar Cantón, diputado federal.